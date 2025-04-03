Имад Ашур - о реванше над "Вересом", подготовке к "Карпатам" и приоритетах сезона

- Имаде, расскажите, какие у вас впечатления от поединка против "Вереса"?

- Ну против "Вереса" на их стадионе трудно играть, независимо от того, это кубок или чемпионат. Мы убедились в этом в прошлом туре. Мы знали, что этот матч будет тяжелым, к тому же, было тяжелое поле и общий контекст поединка тоже был непростым. Поэтому, ради результата пришлось отдать много сил и я рад, что ребята отдали все для того, чтобы победить.

- В матче УПЛ вы уступили "Вересу" с разницей в 4 гола. Было ли у вас желание отомстить за это ровенчанам?

- Здесь, я думаю очевидно, что было желание взять реванш за предыдущую игру, ведь это вопрос достоинства и вопрос чести. Так или иначе, после подобных матчей хочется срочно исправить. К сожалению, перерыв на матчи сборных повлиял на нас не лучшим образом. Однако, нам удалось получить результат в матче с ЛНЗ, который был по контексту похож на матч против "Вереса" и повторюсь, что я рад, потому что ребята делом доказали, что они готовы сражаться за свою честь и достоинство.

- Учитывая то, как проходил поединок, были ли у "Полесья" шансы одержать победу еще в основное время?

- Если смотреть на игру, то первый тайм был точно не оптимальным. Был такой период, где мы слишком волновались, чтобы нивелировать план соперника, который был в первом матче. Во втором тайме после определенных корректив мы смогли стабилизировать игру. Соперник не мог воспользоваться своими возможностями, ведь мы это минимизировали. Также, повторюсь, что поле было не в очень хорошем состоянии. Однако, я думаю что у нас не было достаточного количества моментов, чтобы завершить игру в основное время. По моему мнению, эта игра была до первого забитого гола.

- Можете поделиться, какие установки вы давали в перерыве после первого тайма?

- Вообще после первого тайма было немало установок, также аналитики определенную информацию нам дали и так же игроки о своих ощущениях рассказали.

- Не каждый день приходится футболистам играть по 120 минут. Как это повлияло на игроков? Планируете ли вы провести ротацию в следующем матче против "Карпат"?

- Прежде чем говорить о ротации, надо говорить о восстановлении. Сейчас мы находимся в этом процессе. Если учитывать этот матч и приезд игроков из сборной, то это все аккумулируется. Ближе к матчу против львовского клуба мы будем понимать, в каком состоянии подходим к игре, но ротацию я точно не исключаю.

- Игроки "Полесья" получили много желтых карточек в овертайме. В чем причина таких действий? Можно ли сказать, что у футболистов сдавали нервы из-за напряженного поединка?

- Количество желтых карточек в этом матче и то, кому они были выданы это уже прерогатива арбитра. По моему мнению, в этом поединке было много таких бойцовских ситуаций, которые иногда нарушали границы дозволенного. Должны ли мы были получить те желтые карточки, которые получили? - Возможно. Должен ли был соперник получить больше желтых? - Возможно. Я благодарен ребятам, если они играют преданно в таких ситуациях.

По поводу того, сдавали ли нервы у игроков, то этого точно не было. Если бы у футболистов сдавали нервы, то мы бы не смогли удержать результат, а так, мы одержали победу.

- Что думаете по поводу остальных матчей четвертьфинала Кубка Украины?

- Вы видели, что все матчи второго игрового дня закончились со счетом 1-0. Это свидетельствует о том, что все хотели выиграть и у всех была ожесточенная борьба. Возможно, такие матчи являются не очень зрелищными для зрителей, но на первом месте стоит вопрос результата.

- Можно ли говорить о том, что после выхода в полуфинал Кубок Украины является для вас более приоритетным турниром, чем УПЛ?

- У нас кубок - это турнир, в котором мы прошли дальше, в полуфинал, а приоритет мы будем отдавать каждому матчу, независимо от того, какой это турнир.

Другие матчи четвертьфинала

В рамках четвертьфинала КУ 2024/2025, кроме матча между "Полесьем" и "Вересом" были сыграны следующие матчи:

"Буковина" 2-1 "Виктория"

"Александрия" 0-1 "Шахтер"

"Рух" 0-1 "Динамо".

В полуфинале между собой встретится:

"Полесье" - "Шахтер"

"Буковина" - "Динамо".

Финал пройдет 14 мая на Центральном стадион в городе Житомир.