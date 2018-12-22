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"Вбивати тварин - гріх": Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі

STYLERСпорт    22.12.2018 - 21:43
"Вбивати тварин - гріх": Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Передплатники спортсмена розділилися на два табори

Легендарний український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно назвав ім'я свого майбутнього суперника, показав фотографії з полювання, чим викликав бурю суперечливих емоцій у своїх передплатників.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram з убитими качками, які лежать на капоті машини, фанати не сприйняли захоплення спортсмена "на ура".

"Здобич буде приготована і з'їдена",- підписав фото Василь, а також окреслив знімок тегом "веганиненудьте".

Під цим фото наш боксер відключив можливість коментувати.

&quot;Вбивати тварин - гріх&quot;: Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережіФото: Полювання Василя Ломаченка (instagram.com/lomus_17)

На наступному знімку Василь зображений на самоті з рушницею, тут і спалахнула хвиля критики за таке захоплення спортсмена.

&quot;Вбивати тварин - гріх&quot;: Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Передплатники розділилися на два табори, одні вважають, що вбивати тварин не можна,інші впевнені, що полювання створене для справжніх чоловіків.

"Лома, тварин не можна вбивати. Це великий гріх", - написав ruslan2611981.

"Народився з зубами - живи хижаком!" - впевнений sergcomunity.

"А фото - до і після... Або в стилі було - стало... А очерет красивий так", - відреагував pazyura_yuriy.

"Василю,це не чесний бій і нерівний. З рушницею на беззбройних.Ти Чемпіон,не афишируй, будь ласка, полювання. Я особисто проти полювання. Але я захоплююся тобою як Боксером", - написав mfavoritee.

"Чому вам так подобається увивати тварин? Їсти нема чого?" - запитав jamessalivon.

&quot;Вбивати тварин - гріх&quot;: Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі

&quot;Вбивати тварин - гріх&quot;: Ломаченко на полюванні викликав бурю обурення в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)

Як раніше ми писали, український боксер Василь Ломаченко може провести бій за титул IBF.

Також ми показували знімки українського боксера Василя Ломаченка відразу після поєдинку проти Хосе Педраса.

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