"Убивать животных - грех": Ломаченко на охоте вызвал бурю негодования в сети

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Подписчики спортсмена разделились на два лагеря

Украинский легендарный боксер Василий Ломаченко, который недавно назвал имя своего будущего соперника, показал фотографии с охоты, чем вызвал бурю противоречивых эмоций у своих подписчиков.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO опубликовал снимок на своей странице в Instagram с убитыми утками, которые лежат на капоте машины, фанаты не восприняли увлечение спортсмена "на ура".

"Добыча будет приготовлена и съедена",- подписал фото Василий, а также обозначил снимок тегом "веганынетошните".

Под этим фото наш боксер отключил возможность комментировать.

Фото: Охота Василия Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

На следующем снимке Василий изображен в одиночестве с ружьем, тут и вспыхнула волна критики за такое увлечение спортсмена.

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Подписчики разделились на два лагеря, одни считают, что убивать животных нельзя,другие уверены, что охота создана для настоящих мужчин.

"Лома, животных нельзя убивать. Это большой грех", - написал ruslan2611981.

"Родился с зубами- живи хищником!" - уверен sergcomunity.

"А фото будет - до и после... Или в стиле было - стало... А очерет красивый да", - отреагировал pazyura_yuriy.

"Василий,это не честный бой и неравный. С ружьем на безоружных.Ты Чемпион,не афишируй, пожалуйста, охоту. Я лично против охоты. Но я восхищаюсь тобой как Боксером", - написал mfavoritee.

"Почему вам так нравится увивать животных? Кушать нечего?" - спросил jamessalivon.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)

Как ранее мы писали, украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой за титул IBF.

Также мы показывали снимки украинского боксера Василия Ломаченко сразу после поединка против Хосе Педраса.