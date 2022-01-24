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Дивіться перші фото зі зйомок довгоочікуваного шоу "Ігри талантів"

Автор: Styler

Уже скоро розважальне шоу "Ігри талантів" за всесвітньо відомим форматом Game of Talents вразить українських глядачів неймовірними здібностями учасників і видовищними постановками.

Зйомки нового шоу каналу "Україна" уже стартували. І ми пропонуємо вам перші фото зі знімального майданчика.

Перші кадри зі зйомок шоу (фото: прес-служба каналу "Україна")

Зауважимо, що спеціально для нового проєкту у одному з павільйонів Києва спорудили одну з найтехнологічніших студій за всю історію українського телебачення. Лише монтажні роботи зайняли близько 3 тижнів, а загалом – з початку розробки до моменту реалізації знадобилось близько 5 місяців.

Команда проєкту проводила спеціальні тести окремих елементів декорації, щоб досягти візуального ефекту світлозаломлення у кадрі.

Головною гордістю української адаптації стала величезна 10-тонна люстра, яка є не лише візуальним, а й технологічним елементом шоу.

"Ця унікальна розробка створена спеціально для української версії шоу, в інших країнах її немає... Один із значущих елементів студії – кришталеві призми на люстрі, які виготовляли більше місяця шляхом накладання різних фактур, щоб досягти візуальної глибини та об'ємного барвистого ефекту. Оскільки наші гравці повинні вгадати талант учасника, то в момент їхнього знайомства люстра опущена та служить тлом, а коли інтрига відкривається – вона піднімається та починається номер", - каже режисер-технолог Олексій Жембровський.

Ведучий шоу "Ігри талантів" - DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

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