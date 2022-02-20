"Ти мене ніколи не забудеш": коли і де дивитися новий український серіал

Про що серіал "Ти мене ніколи не забудеш"

На глядачів з понеділка по четвер чекає історія про сучасну Жанну д'Арк, на долю якої випало чимало випробувань.

Жанна й Марк знайомі з дитинства. Батько Жанни, заслужений учитель у 90-ті роки, допоміг 14-річному сироті Марку змінитися на краще. Ларіонов врятував його від колонії, взяв на поруки, і з того часу хлопець часто бував в їхньому домі.

Через роки між Марком і Ларіоновим відбувається розбрат. У сім'ї дівчини трапляється трагедія і дороги молодих людей розходяться. Однак через деякий час у житті Марка й Жанни багато що змінюється.

Але їхній шлях одне до одного занадто довгий і звивистий...

"Мені сподобалася парадоксальність сценарію. Він незвичайний і в ньому іноді пристрасті виходять на шекспірівський рівень. Мені захотілося зробити дуже зворушливу історію і, обираючи акторів, ми враховували цей момент. Я сподіваюся, що картина вийшла проникливою і найголовніше - живою", - говорить режисер картини.

Актриса Ганна Клінська розповіла, що її героїню назвали на честь Жанни д'Арк, тому що дівчині доведеться дуже багато чого подолати.

"Коли я прочитала сценарій, подумала: "Я хотіла б, щоб ця історія допомогла людям зрозуміти - бувають різні життєві обставини, але треба бути сильними й жити далі". Із будь-якої скрутної ситуації завжди можна знайти вихід", - поділилась Ганна.

Додамо, що у картині також зіграли Вахтанг Берідзе, Кирило Дицевич, Алла Подчуфарова, Олександр Мохов, Ірина Мохова, Людмила Нільська, Роман Полянський, Анжей Новосьолов, Ганна Расстальна та інші.

Роман Полянський (фото: канал "Україна")