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В Україні вперше відбудеться 10-годинний освітній марафон

STYLERТелешоу    21.02.2020 - 15:02
В Україні вперше відбудеться 10-годинний освітній марафон
Ілюстративне фото (eduhub.in.ua)

Телеканал "Київ" проведе освітній марафон у прямому ефірі

Телеканал "Київ" і "Освітній хаб міста Києва" у суботу, 22 лютого, вперше в Україні проведуть10-годинний освітній марафон, під час якого 30 відомих тренерів і вчителів прочитають лекції та проведуть свої авторські майстер-класи у прямому ефірі.

В кінці марафону представник Книги рекордів України вручить сертифікат "Найдовшого освітнього заходу".

Серед лекторів: психолінгвіст і поліглот, методолог з 20-річним досвідом викладання п'яти іноземних мов Віталій Зубков, редактор "Свободи слова" Савіка Шустера Василь Пехньо, журналіст, телеведучий, документаліст Юрій Макаров, директорка Фонду Олени Пінчук "АнтиСНІД" Ольга Руднєва та багато інших.

Марафон триватиме з 9:00 до 19:00.

Онлайн-трансляцію можна також подивитись на сайті Освітнього хабу міста Києва та на сайтах партнерів Марафону.

Як повідомлялося, раніше на телеканалі "Київ" стартувала нова гостросоціальна програма "Київрада". За основу її взятий популярний телеформат CNN Тown Hall, який багато років виходить на американському телебаченні.

По суті, це висвітлення діяльності депутатів у форматі реальних зустрічей з виборцями.

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