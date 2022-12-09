Звезда "Голосу країни" решила объединить нацию своей песней: эмоциональное видео

"Эту песню я начала писать в первые дни после того, как уехала с мамой из Украины. Она о нас - украинцах: в один день сложили всю нашу жизнь в один чемодан и вышли в никуда. Оказавшись в Европе, я пела без конца на благотворительных концертах, и в разных странах встречала наши глаза и сердца в залах, мы пели в унисон украинские песни, плакали… Я никогда раньше не испытывала такого единения с людьми, такой любви и гордости за нашу красивую страну и несгибаемых украинцев… Мне так хотелось поддержать песней, дарить надежду", - говорит Анна.

Она говорит, что "Не зламати нас" - это слова веры и поддержки, посвященные каждому украинцу, кто сейчас дома и за границей.

"У каждого из нас есть своя новая история, которая началась с началом полномасштабного вторжения, но, несмотря на боль и гнев, мы все можем сложить всю нашу ярость в объединенный украинский кулак и продолжать давать достойный отпор врагу", - говорит певица.

"Изверги могут пытаться забрать у нас все что угодно, но не сломают нас, пока мы вместе, и будем держаться друг друга до конца", - добавляет артистка.