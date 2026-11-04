Актеры сериала "Друзья" после финала: в каких фильмах и сериалах снимались Энистон, Кокс и другие звезды

Дженнифер Энистон: от официантки Рэйчел до одной из самых известных актрис Голливуда

Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин, после завершения "Друзей" смогла построить одну из самых успешных карьер среди всей шестерки. В отличие от многих актеров, которых зрители надолго запоминают по одной роли, она достаточно быстро доказала, что способна работать в разных жанрах.

Первоначально Энистон активно снималась в романтических комедиях. Среди самых известных фильмов с ее участием - "А вот и Полли" (2004), "Марли и я" (2008), "Притворись моей женой" (2011), "Невыносимые боссы" (2011) и "Мы - Миллеры" (2013). Последний стал особенно заметным в ее фильмографии благодаря комедийному образу героини, которая вынуждена притворяться членом чужой семьи.

Рейчел Грин (скриншот из сериала)

Впоследствии актриса стала чаще выбирать более сложные драматические роли. В фильме "Торт" (2014) она сыграла женщину, переживающую личный кризис. Эта работа принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус".

Дженнифер Энистон в фильме "Торт" (скриншот из фильма)

Новый обширный этап карьеры начался в 2019 году с сериалом "Утреннее шоу" (The Morning Show). Энистон исполнила роль телеведущей Алекс Леви и стала одной из исполнительных продюсеров проекта. Ее партнершей на площадке стала Риз Уизерспун. Сериал получил несколько престижных наград, а сама Энистон - премию Гильдии киноактеров США.

Кортни Кокс: Моника осталась в прошлом, но Гейл Уэзерс до сих пор с ней

Кортни Кокс после роли Моники Геллера не стала заложницей одного образа. Еще до завершения "Друзей" актриса успела сыграть журналистку Гейл Уэзерс в фильме ужасов "Крик" (1996). Впоследствии эта роль превратилась во вторую крупную визитку ее карьеры.

Моника Геллер (скриншот из сериала)

Кокс появлялась во всех последующих частях франшизы, в частности в "Крике 7", вышедшем в 2026 году. Ее героиня прошла долгий путь от амбициозной журналистки до одного из центральных персонажей киносерии.

Кортни Кокс в фильме "Крик 7" (скриншот из фильма)

Не менее важным проектом стал комедийный сериал "Город хищниц" (Cougar Town), в котором актриса играла Джулс Кобб с 2009 по 2015 год. Это была история разведенной женщины, пытающейся начать новый этап жизни, строить отношения и воспитывать сына. За эту работу Кокс получила номинацию на "Золотой глобус".

Кортни Кокс в сериале "Город хищниц" (скриншот из сериала)

Актриса также попробовала себя в режиссуре. В 2014 году она представила фильм Just Before I Go, а позже работала над комедийно-горным сериалом Shining Vale.

Отдельное направление ее деятельности - бизнес. В 2022 году Кокс запустила бренд товаров по уходу за домом и телом Homecourt. В сентябре 2026 года в интервью AOL она рассказала о своих творческих проектах и призналась, что любит работать над историями, которые развиваются годами.

Лиза Кудроу: после Фиби создала собственный культовый комедийный сериал

Лиза Кудроу, сыгравшая эксцентричную Фиби Буффе, по завершении "Друзей" не пыталась повторить свой самый известный образ. Вместо этого она сосредоточилась на авторских комедийных проектах, в которых могла показать совсем другую сторону своего таланта.

Фиби Буффе (скриншот из сериала)

Уже в 2005 году актриса представила сериал "Возвращение" (The Comeback), где сыграла Валери Чериш - бывшую телевизионную звезду, пытающуюся снова стать популярной. Интересно, что история героини во многом высмеивает саму индустрию развлечений, ее зависимость от рейтингов и стремление знаменитостей оставаться в центре внимания.

Лиза Кудроу в сериале "Возвращение" (скриншот из сериала)

Сначала проект закрыли после первого сезона, но спустя девять лет он вернулся на экраны. Впоследствии сериал получил статус одного из самых интересных комедийных проектов HBO. В 2026 году вышел его третий и финальный сезон. Как рассказала Кудроу в интервью Variety , она вместе с соавтором Майклом Патриком Кингом работала над сценариями всех восьми эпизодов.

Лиза Кудроу в фильме "Девушка в поезде" (скриншот из фильма)

Еще одним заметным проектом стала комедия "Web Therapy", в которой актриса сыграла самолюбовную психотерапевтку Фиону Уоллису. Также она снималась в фильмах "Девушка в поезде", "Длинный выстрел", "Соседи. На тропе войны" и сериале "Космические войска".

Мэтт Леблан: Джои не удалось повторить успех "Друзей"

Мэтт Леблан после завершения ситкома оказался в непростой ситуации. Его персонаж Джои Триббиани был настолько популярен, что создатели решили продолжить его историю в отдельном сериале.

Джои Триббиани (скриншот из сериала)

В 2004 году стартовал спин-офф "Джои", в котором герой переехал в Лос-Анджелес, чтобы развивать актерскую карьеру. Однако без остальной компании персонаж уже не имел той магии, которая сделала его любимцем зрителей. Сериал не оправдал ожиданий и завершился после двух сезонов.

Однако это не означало, что карьера Леблана окончилась. В 2011 году он вернулся на телевидение с сериалом "Эпизоды" (Episodes). Особенностью проекта стало то, что актер сыграл выдуманную версию самого себя. По сюжету он получает главную роль в американской адаптации британского сериала, но постепенно вмешивается в работу сценаристов и меняет замысел шоу.

Мэтт Леблан в сериале "Эпизоды" (скриншот из сериала)

Эта роль стала одним из важнейших профессиональных достижений Леблана после "Друзей". В 2012 году он получил за нее премию "Золотой глобус".

Впоследствии актер стал ведущим автомобильного шоу Top Gear, где работал с 2016 по 2019 год. Также он сыграл главного героя комедии "Человек с планом" (Man with a Plan), выходившей с 2016 по 2020 год.

После завершения последнего сериала Леблан постепенно отошел от актерской деятельности. Он реже появляется на публике и не спешит возвращаться к постоянным съемкам. По информации People, в последние годы актер предпочитает частную жизнь, а не голливудский ритм.

Дэвид Швиммер: от палеонтолога Росса до адвоката Кардашьянов

Дэвид Швиммер после завершения "Друзей" решил не ограничиваться комедийными ролями. Актер, которого зрители привыкли видеть в образе неуклюжего Росса Геллера, начал активно работать в других жанрах.

Росс Геллер (скриншот из сериала)

Одной из самых заметных его работ стала роль Роберта Кардашьяна в сериале "Американская история преступлений: Народ против Джей Симпсона" (2016). Это была история резонансного судебного процесса над бывшей звездой американского футбола А. Джей Симпсоном. Швиммер сыграл адвоката, входившего в команду его защиты. За эту работу актер получил номинацию на премию "Эмми".

Дэвид Швиммер в сериале "Американская история преступлений: Народ против А. Джей Симпсона" (скриншот из сериала)

Однако для многих зрителей Швиммер запомнился еще и благодаря анимации. Он озвучил жирафа Мелмана во франшизе "Мадагаскар". Его персонаж - тревожный и чрезмерно внимательный к собственному здоровью жираф стал одним из самых любимых героев мультфильма.

Актер также работал режиссером, снимался в сериалах "Уилл и Грейс" и "Intelligence". В 2025 году он появился в сериале "Goosebumps".

Мэттью Перри: успех Чендлера и личная борьба, о которой он рассказал в мемуарах

История Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бига, сложилась самым трагичным образом среди всех шести актеров. После завершения "Друзей" он продолжал сниматься, однако повторить успех культового ситкома ему не удалось.

Чендлер Биг (скриншот из сериала)

Одной из заметных работ Перри стала комедия "Папе снова 17" (17 Again, 2009), в которой он сыграл взрослую версию героя Зака Эфрона. Также актер появлялся в сериалах "Хорошая жена", "Мистер Саншайн", "Go On" и "Странная парочка".

В то же время, за пределами съемочной площадки Перри переживал сложный период. Он много лет откровенно говорил о проблемах с зависимостью и попытках изменить свою жизнь.

Мэтью Перри в фильме "Папе снова 17" (скриншот из фильма)

В 2022 году актер выпустил автобиографическую книгу "Друзья, любовницы и большая передряга". В ней он рассказал о детстве, пути к популярности, работе над сериалом и личных испытаниях. Книга стала откровенным рассказом человека, пережившего немало трудностей за кулисами успеха.

29 октября 2023 года Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стали острые последствия влияния кетамина.

После его смерти коллеги по "Друзьям" опубликовали совместное заявление, в котором выразили скорбь из-за потери друга. Актеры также упоминали Перри в личных интервью.

"Мы все чрезвычайно опустошены из-за потери Мэтью. Мы были чем-то большим, чем просто актерами. Мы семья. Очень много есть что сказать, но сейчас, в этот момент, мы будем оплакивать эту непомерную потерю. Со временем, как только мы сможем, мы скажем больше. Сейчас мы мыслями и любовью с семьей Мэтью, с его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", - говорилось в заявлении.

Остались ли актеры "Друзей" друзьями в реальной жизни?

На экране они были неразлучной компанией, но после завершения сериала совместные встречи шести актеров стали редкостью.

В декабре 2024 года Лиза Кудроу рассказала в подкасте Dinner's On Me , что после финала "Друзей" все шестеро собрались на общий ужин только один раз - примерно через десять лет после завершения съемок. Следующая встреча в полном составе состоялась уже при записи специального выпуска Friends: The Reunion в 2021 году.

Друзья (скриншот из сериала)

Актриса также отметила, что во время воссоединения им казалось, что они и не прекращали общения. Несмотря на длительный перерыв, между коллегами сохранилась особая химия, которая в свое время помогла сериалу стать столь успешным.

В 2023 году смерть Мэттью Перри стала тяжелым ударом для остальных актеров. А в октябре 2026 года вышел документальный проект Netflix "The One About Matthew Perry", посвященный его жизни и карьере. Пятеро коллег по "Друзьям" отказались давать для него интервью. По информации People, они не хотели публично возвращаться к болезненным воспоминаниям о смерти актера.