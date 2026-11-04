Актори серіалу "Друзі" після фіналу: у яких фільмах і серіалах знімалися Еністон, Кокс та інші зірки

Дженніфер Еністон: від офіціантки Рейчел до однієї з найвідоміших акторок Голлівуду

Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел Грін, після завершення "Друзів" змогла побудувати одну з найуспішніших кар'єр серед усієї шістки. На відміну від багатьох акторів, яких глядачі надовго запам'ятовують за однією роллю, вона досить швидко довела, що здатна працювати в різних жанрах.

Спочатку Еністон активно знімалася в романтичних комедіях. Серед найвідоміших фільмів за її участю - "А ось і Поллі" (2004), "Марлі та я" (2008), "Притворись моєю дружиною" (2011), "Нестерпні боси" (2011) та "Ми - Міллери" (2013). Останній став особливо помітним у її фільмографії завдяки комедійному образу героїні, яка змушена вдавати з себе члена чужої родини.

Рейчел Грін (скриншот з серіалу)

Згодом акторка почала частіше обирати складніші драматичні ролі. У фільмі "Торт" (2014) вона зіграла жінку, яка переживає особисту кризу. Ця робота принесла їй номінацію на премію "Золотий глобус".

Дженніфер Еністон у фільмі "Торт" (скриншот з фільму)

Новий великий етап кар'єри розпочався у 2019 році із серіалом "Ранкове шоу" (The Morning Show). Еністон виконала роль телеведучої Алекс Леві та стала однією з виконавчих продюсерок проєкту. Її партнеркою на майданчику стала Різ Візерспун. Серіал отримав кілька престижних нагород, а сама Еністон - премію Гільдії кіноакторів США.

Кортні Кокс: Моніка залишилася в минулому, але Ґейл Везерс досі з нею

Кортні Кокс після ролі Моніки Геллер не стала заручницею одного образу. Ще до завершення "Друзів" акторка встигла зіграти журналістку Ґейл Везерс у фільмі жахів "Крик" (1996). Згодом ця роль перетворилася на другу велику візитівку її кар'єри.

Моніка Геллер (скриншот з серіалу)

Кокс з'являлася в усіх наступних частинах франшизи, зокрема у "Крику 7", який вийшов у 2026 році. Її героїня пройшла довгий шлях від амбітної журналістки до одного з центральних персонажів кіносерії.

Кортні Кокс у фільмі "Крик 7" (скриншот з фільму)

Не менш важливим проєктом став комедійний серіал "Місто хижачок" (Cougar Town), у якому акторка грала Джулс Кобб із 2009 до 2015 року. Це була історія розлученої жінки, яка намагається почати новий етап життя, будувати стосунки та виховувати сина. За цю роботу Кокс отримала номінацію на "Золотий глобус".

Кортні Кокс у серіалі "Місто хижачок" (скриншот з серіалу)

Акторка також спробувала себе в режисурі. У 2014 році вона представила фільм Just Before I Go, а пізніше працювала над комедійно-горорним серіалом Shining Vale.

Окремий напрям її діяльності - бізнес. У 2022 році Кокс запустила бренд товарів для догляду за домом і тілом Homecourt. У вересні 2026 року в інтерв'ю AOL вона розповіла про свої творчі проєкти та зізналася, що любить працювати над історіями, які розвиваються роками.

Ліза Кудроу: після Фібі створила власний культовий комедійний серіал

Ліза Кудроу, яка зіграла ексцентричну Фібі Буффе, після завершення "Друзів" не намагалася повторити свій найвідоміший образ. Натомість вона зосередилася на авторських комедійних проєктах, у яких могла показати зовсім інший бік свого таланту.

Фібі Буффе (скриншот з серіалу)

Уже в 2005 році акторка представила серіал "Повернення" (The Comeback), де зіграла Валері Черіш - колишню телевізійну зірку, яка намагається знову стати популярною. Цікаво, що історія героїні багато в чому висміює саму індустрію розваг, її залежність від рейтингів і прагнення знаменитостей залишатися в центрі уваги.

Ліза Кудроу у серіалі "Повернення" (скриншот з серіалу)

Спочатку проєкт закрили після першого сезону, але через дев'ять років він повернувся на екрани. Згодом серіал отримав статус одного з найцікавіших комедійних проєктів HBO. У 2026 році вийшов його третій і фінальний сезон. Як розповіла Кудроу в інтерв'ю Variety , вона разом зі співавтором Майклом Патріком Кінгом працювала над сценаріями всіх восьми епізодів.

Ліза Кудроу у фільмі "Дівчина у потягу" (скриншот з фільму)

Ще одним помітним проєктом стала комедія "Web Therapy", у якій акторка зіграла самозакохану психотерапевтку Фіону Волліс. Також вона знімалася у фільмах "Дівчина у потягу", "Довгий постріл", "Сусіди. На стежці війни" та серіалі "Космічні війська".

Метт Леблан: Джої не вдалося повторити успіх "Друзів"

Метт Леблан після завершення ситкому опинився в непростій ситуації. Його персонаж Джої Тріббіані був настільки популярним, що творці вирішили продовжити його історію в окремому серіалі.

Джої Тріббіані (скриншот з серіалу)

У 2004 році стартував спін-оф "Джої", у якому герой переїхав до Лос-Анджелеса, щоб розвивати акторську кар'єру. Проте без решти компанії персонаж уже не мав тієї магії, яка зробила його улюбленцем глядачів. Серіал не виправдав очікувань і завершився після двох сезонів.

Однак це не означало, що кар'єра Леблана закінчилася. У 2011 році він повернувся на телебачення із серіалом "Епізоди" (Episodes). Особливістю проєкту стало те, що актор зіграв вигадану версію самого себе. За сюжетом він отримує головну роль в американській адаптації британського серіалу, але поступово втручається в роботу сценаристів і змінює задум шоу.

Метт Леблан у серіалі "Епізоди" (скриншот з серіалу)

Ця роль стала одним із найважливіших професійних досягнень Леблана після "Друзів". У 2012 році він отримав за неї премію "Золотий глобус".

Згодом актор став ведучим автомобільного шоу Top Gear, де працював із 2016 до 2019 року. Також він зіграв головного героя комедії "Людина з планом" (Man with a Plan), яка виходила з 2016 до 2020 року.

Після завершення останнього серіалу Леблан поступово відійшов від акторської діяльності. Він рідше з'являється на публіці та не поспішає повертатися до постійних зйомок. За інформацією People, останніми роками актор віддає перевагу приватному життю, а не голлівудському ритму.

Девід Швіммер: від палеонтолога Росса до адвоката Кардаш'янів

Девід Швіммер після завершення "Друзів" вирішив не обмежуватися комедійними ролями. Актор, якого глядачі звикли бачити в образі дещо незграбного Росса Геллера, почав активно працювати в інших жанрах.

Росс Геллер (скриншот з серіалу)

Однією з найпомітніших його робіт стала роль Роберта Кардаш'яна в серіалі "Американська історія злочинів: Народ проти О. Джей Сімпсона" (2016). Це була історія резонансного судового процесу над колишньою зіркою американського футболу О. Джей Сімпсоном. Швіммер зіграв адвоката, який входив до команди його захисту. За цю роботу актор отримав номінацію на премію "Еммі".

Девід Швіммер у серіалі "Американська історія злочинів: Народ проти О. Джей Сімпсона" (скриншот з серіалу)

Проте для багатьох глядачів Швіммер запам'ятався ще й завдяки анімації. Він озвучив жирафа Мелмана у франшизі "Мадагаскар". Його персонаж - тривожний і надмірно уважний до власного здоров'я жираф став одним із найулюбленіших героїв мультфільму.

Актор також працював режисером, знімався в серіалах "Вілл і Грейс" та "Intelligence". У 2025 році він з'явився в серіалі "Goosebumps".

Меттью Перрі: успіх Чендлера та особиста боротьба, про яку він розповів у мемуарах

Історія Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Біґа, склалася найтрагічніше серед усіх шести акторів. Після завершення "Друзів" він продовжував зніматися, однак повторити успіх культового ситкому йому не вдалося.

Чендлер Біґ (скриншот з серіалу)

Однією з помітних робіт Перрі стала комедія "Татові знову 17" (17 Again, 2009), у якій він зіграв дорослу версію героя Зака Ефрона. Також актор з'являвся в серіалах "Гарна дружина", "Містер Саншайн", "Go On" та "Дивна парочка".

Водночас за межами знімального майданчика Перрі переживав складний період. Він багато років відкрито говорив про проблеми із залежністю та спроби змінити своє життя.

Меттью Перрі у фільмі "Татові знову 17" (скриншот з фільму)

У 2022 році актор випустив автобіографічну книгу "Друзі, коханки і велика халепа". У ній він розповів про дитинство, шлях до популярності, роботу над серіалом і особисті випробування. Книга стала відвертою розповіддю людини, яка пережила чимало труднощів за лаштунками успіху.

29 жовтня 2023 року Меттью Перрі помер у віці 54 років. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стали гострі наслідки впливу кетаміну.

Після його смерті колеги по "Друзях" опублікували спільну заяву, у якій висловили скорботу через втрату друга. Актори також згадували Перрі в особистих інтерв'ю.

"Ми всі надзвичайно спустошені через втрату Метью. Ми були чимось більшим, аніж просто акторами. Ми сім'я. Дуже багато є що сказати, але наразі, у цей момент, ми оплакуватимемо цю непомірну втрату. З часом, щойно ми зможемо, ми скажемо більше. Зараз ми думками та любов'ю з родиною Метью, його друзями та всіма, хто любили його в усьому світі", - йшлося в заяві.

Чи залишилися актори "Друзів" друзями в реальному житті?

На екрані вони були нерозлучною компанією, але після завершення серіалу спільні зустрічі шістьох акторів стали рідкістю.

У грудні 2024 року Ліза Кудроу розповіла в подкасті Dinner's On Me , що після фіналу "Друзів" усі шестеро зібралися на спільну вечерю лише один раз - приблизно через десять років після завершення зйомок. Наступна зустріч у повному складі відбулася вже під час запису спеціального випуску Friends: The Reunion у 2021 році.

Друзі (скриншот з серіалу)

Акторка також зазначила, що під час возз'єднання їм здавалося, ніби вони й не припиняли спілкування. Попри тривалу перерву, між колегами збереглася особлива хімія, яка свого часу допомогла серіалу стати настільки успішним.

У 2023 році смерть Меттью Перрі стала важким ударом для решти акторів. А в жовтні 2026 року вийшов документальний проєкт Netflix "The One About Matthew Perry", присвячений його життю та кар'єрі. П'ятеро колег по "Друзях" відмовилися давати для нього інтерв'ю. За інформацією People, вони не хотіли публічно повертатися до болючих спогадів про смерть актора.