Пальто в эстетике 90-х

Одним из главных направлений дизайнер называет пальто в эстетике 1990-х. Для них характерны удлиненный силуэт, четкая линия плеч и минимум декора.

Андре Тан советует выбирать однобортные шерстяные модели в черном, графитовом, шоколадном или карамельном оттенках.

Такое пальто легко совмещать с классическими костюмами, джинсами и трикотажем. Оно будет подходить как к деловым, так и к повседневным образам.

Объемные шубы из эко-меха в стиле 70-х

Еще один тренд, который выделил Андре Тан - объемные шубы с внятной фактурой. В этот раз вдохновением стала эстетика 1970-х.

В центре внимания - модели с длинным ворсом, широкими воротниками и объемным силуэтом. Дизайнер советует не перегружать такие образы деталями, а совмещать шубы с лаконичными вещами.

Простые брюки, базовый трикотаж и сдержанные аксессуары помогут сделать фактурную верхнюю одежду главным акцентом комплекта.

Объемный фактурный трикотаж

Одним из броских трендов холодного сезона остается объемный трикотаж. Свитера с рельефной вязкой, высокими воротниками и мягкими силуэтами становятся полноценной основой стильного образа.

Андре Тан советует обратить внимание на модели из шерсти, кашемира и качественных смесевых материалов. Сочетать их можно с кожаными юбками, классическими брюками или джинсами. Особенно актуальны будут трикотажные комплекты в единой цветовой гамме.

Высокие сапоги до колена и выше

Высокие сапоги снова среди ключевых моделей сезона. В приоритете лаконичны силуэты из гладкой кожи и замши, вытянутая голенища и минималистичный дизайн.

Специалист советует обратить внимание на жокейские модели с плоской подошвой, сочетающие практичность и классику.

Носить такую обувь можно с юбками меди, трикотажными платьями или узкими брюками, заправленными внутрь. Наиболее универсальными остаются чёрные, шоколадные и коричневые оттенки.

Куртки с меховым воротником

Еще один выразительный тренд холодного сезона - куртки с объемными меховыми воротниками. Сочетание кожи, замши и овчины придает верхней одежде фактурность и делает ее главным акцентом образа.

Тан советует обращать внимание на четкие детали и интересные фактуры. Особенно актуальными будут модели с массивными воротниками, контрастной меховой отделкой и свободным кроем.

Сочетать такие куртки можно с джинсами, прямыми брюками или лаконичными юбками. Главное - не перегружайте образ лишними деталями.

Головной убор или объемный шарф

Одним из заметных акцентов зимнего гардероба есть объемные шарфы и головные уборы. Они не только защищают от холода, но и придают образу фактурности и выразительности.

Андре Тан советует обратить внимание на большие модели, которые можно носить вокруг шеи, накидывать на плечи или использовать в качестве головного убора. Особенно удачно такие аксессуары сочетаются с пальто простого кроя.

Актуальные оттенки - бордовый, молочный, серый и шоколадный.