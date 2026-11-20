Леггинсы с оверсайз-жакетом и высокими сапогами

Специалист предлагает построить образ на контрасте объемного верха и обжатого низа. Плотные черные леггинсы можно заправить в высокие сапоги-трубы на плоской подошве. Такое сочетание создает цельный силуэт и зрительно удлиняет ноги.

Сверху - удлиненная белая рубашка и черный жакет свободного кроя. Выпущенные из-под пиджака манжеты придают комплекту непринужденность. А ярко-красная сумка и кожаные перчатки бордового оттенка становятся выразительными цветовыми акцентами.

Черный монохром с объемной шубой

Еще один вариант - собрать почти весь образ в черном цвете. Гольф, леггинсы и высокие кожаные сапоги создают единую вертикаль, а тонкий ремень с золотой пряжкой подчеркивает талию.

Главный акцент - объемная шуба из искусственного меха серо-бежевого оттенка. Она уравновешивает обжатый низ и придает образу фактурности. Завершить комплект можно темными очками, черной плетеной сумкой и бордовыми перчатками.

Голубой жакет и леггинсы для элегантного образа

Леггинсы могут стать основой и более нарядного комплекта. Для этого стилистка предлагает объединить черную модель с лаконичными балетками с закрытым мысом. Такой вариант подойдет для сухой погоды или поездок на автомобиле.

Самая заметная деталь - удлиненный приталенный жакет нежно-голубого цвета. Акцентированная талия и выразительная линия плеч делают структурированным силуэтом. Дополнят образ небольшая черная сумка-багет и деликатное украшение на шее.

Расклешенные леггинсы со свитером и пиджаком

Для повседневных выходов можно выбрать расклешенные вниз леггинсы. Они создают более мягкий силуэт и хорошо сочетаются с объемным верхом.

Основой комплекта становится серый свитер с высоким воротником, одетый поверх белой футболки. Сверху можно накинуть темно-синий или черный пиджак мужского кроя. А замшевая обувь насыщенного бордового цвета и вместительная черная сумка придадут образу фактурности и практичности.

Во всех четырех сочетаниях черные леггинсы не смотрятся спортивной одеждой. Секрет - в продуманных пропорциях, многослойности и вещах, придающих комплекту структуры.