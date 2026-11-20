Як носити легінси в холодний сезон: 4 стильні образи від стилістки Крівіцької, які легко повторити
Чорні легінси давно стали базою повсякденного гардероба, але їх не обов'язково поєднувати лише зі спортивними речами. Завдяки правильному взуттю, верхньому одягу та багатошаровості вони можуть мати цілком елегантний вигляд.
Styler з посиланням на поради стилістки Анастасії Крівіцької, опубліковані в дописі на сторінці Instagram, продемонструє новий погляд на звичні чорні легінси.
Легінси з оверсайз-жакетом і високими чоботами
Фахівчиня пропонує побудувати образ на контрасті об'ємного верху та обтислого низу. Щільні чорні легінси можна заправити у високі чоботи-труби на пласкій підошві. Таке поєднання створює цілісний силует і візуально подовжує ноги.
Зверху - подовжена біла сорочка та чорний жакет вільного крою. Випущені з-під піджака манжети додають комплекту невимушеності. А яскраво-червона сумка та шкіряні рукавички бордового відтінку стають виразними кольоровими акцентами.
Чорний монохром з об'ємною шубою
Ще один варіант - зібрати майже весь образ у чорному кольорі. Гольф, легінси та високі шкіряні чоботи створюють єдину вертикаль, а тонкий ремінь із золотою пряжкою підкреслює талію.
Головний акцент - об'ємна шуба зі штучного хутра сіро-бежевого відтінку. Вона врівноважує обтислий низ і додає образу фактурності. Завершити комплект можна темними окулярами, чорною плетеною сумкою та бордовими рукавичками.
Блакитний жакет і легінси для елегантного образу
Легінси можуть стати основою і більш ошатного комплекту. Для цього стилістка пропонує поєднати чорну модель із лаконічними балетками із закритим мисом. Такий варіант підійде для сухої погоди або поїздок автомобілем.
Найпомітніша деталь - подовжений приталений жакет ніжно-блакитного кольору. Акцентована талія та виразна лінія плечей роблять силует структурованим. Доповнять образ невелика чорна сумка-багет і делікатна прикраса на шиї.
Розкльошені легінси зі светром і піджаком
Для повсякденних виходів можна обрати розкльошені донизу легінси. Вони створюють м'якший силует і добре поєднуються з об'ємним верхом.
Основою комплекту стає сірий светр із високим коміром, одягнений поверх білої футболки. Зверху можна накинути темно-синій або чорний піджак чоловічого крою. А замшеве взуття насиченого бордового кольору та містка чорна сумка-тоут додадуть образу фактурності й практичності.
У всіх чотирьох поєднаннях чорні легінси не виглядають спортивним одягом. Секрет - у продуманих пропорціях, багатошаровості та речах, які додають комплекту структури.
Нагадаємо, як раніше відомий український дизайнер Андре Тан показав два головні тренди у верхньому одязі на холодну пору року.