Как правильно носить свитер: 5 правил от стилистки Шевченко, которые помогут не испортить силуэт
Свитер может как удачно дополнить образ, так и визуально сделать его более "тяжелым". Часто это зависит не от фигуры, а от того, как именно мы носим трикотаж: заправляем, оставляем на выпуск или подкатываем край.
Styler со ссылкой на советы стилистки Елены Шевченко, опубликованные в Instagram, рассказывает, как правильно стилизовать свитера разной толщины, длины и кроя, чтобы одежда выглядела опрятно и не придавала лишнего объема.
Сначала определите толщину свитера
Прежде чем заправлять свитер в брюки или джинсы, обратите внимание на его плотность.
Условно трикотаж можно разделить на три типа:
- Тонкий - просвечивается, легко сминается в кулак.
- Полуплотный - не просвечивается, но его легко сжать в руке.
- Плотный - имеет объемную вязку, его трудно сжать.
Именно от этого зависит, какой способ ношения будет удачным.
5 правил, как носить свитер
1. Тонкий и гладкий свитер - заправляйте внутрь
Водолазки и тонкий трикотаж лучше всего носить заправленными в брюки или юбку. Такой материал не создает лишних складок и не прибавляет объема на талии. Выпуск тонкие модели могут выглядеть менее опрятно.
2. Полуплотный свитер - заправляйте частично
Такие модели можно носить с частичной заправкой, оставляя небольшой напуск ткани. Еще один вариант - подкрутить край. А вот полностью заправлять полуплотный свитер не стоит: он может образовать лишний объем под поясом.
3. Объемный и длинный свитер - носите на выпуск
Плотные, свободные и удлиненные модели лучше оставлять поверх брюк или юбки. Особенно это касается свитеров с длиной до середины бедра. Они должны быть достаточно плотными, чтобы хорошо держать форму. Лучше всего для такого способа подходят модели без стягивающей резинки внизу.
4. Укороченный свитер - сочетайте с базовым слоем
Если свитер короткий, под него можно надеть обжимной топ или боди. Наиболее целостный вид будет иметь комплект, в котором нижний слой совпадает по цвету со свитером. Также укороченные модели можно совмещать с рубашкой или футболкой, оставляя их край заметным.
5. Свитер с зауженной резинкой - подкручивайте край
Если тонкий или полуплотный свитер имеет зауженную резинку внизу, его лучше не заправлять полностью. Напротив, край можно немного подкрутить внутрь, чтобы сформировать нужную длину и не создавать лишних складок на талии.
Главное правило - не пытаться стилизовать все свитера одинаково. Тонкий трикотаж требует одного подхода, плотная объемная вязка - другого. Когда учитываете фактуру, длину и крой вещи, гораздо легче собрать гармоничный образ.
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