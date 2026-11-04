Як правильно носити светр: 5 правил від стилістки Шевченко, які допоможуть не зіпсувати силует

Спочатку визначте товщину светра

Перш ніж заправляти светр у штани чи джинси, зверніть увагу на його щільність.

Умовно трикотаж можна поділити на три типи:

Тонкий - просвічує, легко зминається в кулак.

- просвічує, легко зминається в кулак. Напівщільний - не просвічує, але його легко стиснути в руці.

- не просвічує, але його легко стиснути в руці. Щільний - має об'ємну в'язку, його важко стиснути.

Саме від цього залежить, який спосіб носіння буде найвдалішим.

5 правил, як носити светр

1. Тонкий і гладкий светр - заправляйте всередину

Водолазки та тонкий трикотаж найкраще носити заправленими у штани або спідницю. Такий матеріал не створює зайвих складок і не додає об'єму на талії. Навипуск тонкі моделі можуть виглядати менш охайно.

2. Напівщільний светр - заправляйте частково

Такі моделі можна носити з частковою заправкою, залишаючи невеликий напуск тканини. Ще один варіант - підкрутити край. А от повністю заправляти напівщільний светр не варто: він може утворити зайвий об'єм під поясом.

3. Об'ємний і довгий светр - носіть навипуск

Щільні, вільні та подовжені моделі краще залишати поверх штанів або спідниці. Особливо це стосується светрів із довжиною до середини стегна. Вони мають бути достатньо щільними, щоб добре тримати форму. Найкраще для такого способу підходять моделі без стягувальної гумки внизу.

4. Укорочений светр - поєднуйте з базовим шаром

Якщо светр короткий, під нього можна одягнути обтислий топ або боді. Найбільш цілісний вигляд матиме комплект, у якому нижній шар збігається за кольором зі светром. Також укорочені моделі можна поєднувати із сорочкою чи футболкою, залишаючи їхній край помітним.

5. Светр зі звуженою гумкою - підкручуйте край

Якщо тонкий або напівщільний светр має звужену резинку внизу, його краще не заправляти повністю. Натомість край можна трохи підкрутити всередину, щоб сформувати потрібну довжину та не створювати зайвих складок на талії.

Шпаргалка від стилістки Шевченко (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Головне правило - не намагатися стилізувати всі светри однаково. Тонкий трикотаж потребує одного підходу, щільна об'ємна в'язка - іншого. Коли враховуєте фактуру, довжину та крій речі, набагато легше зібрати гармонійний образ.