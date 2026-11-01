Когда День святого Николая в 2026 году: дата по новому календарю и отмечать ли 19 декабря

Когда празднуют День святого Николая в 2026 году

В 2026 году День святого Николая в Украине отмечают 6 декабря, в воскресенье. Эта дата соответствует новой лианскому календарю, соблюдаемому Православной церковью Украины и Украинской греко-католической церковью, говорится на официальном портале церковного календаря УГКЦ.

В то же время общины, которые продолжают жить по юлианскому календарю, будут праздновать 19 декабря. Поэтому в Украине и дальше можно встретить обе даты.

Почему День святого Николая празднуют 6 декабря

До календарной реформы большинство украинцев отмечали этот праздник 19 декабря. И согласно постановлению Архиерейского Собора от 24 мая 2023 года, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для недвижимых праздников, по которому день памяти святителя Николая приходится на 6 декабря.

В новый календарь также перешла Украинская греко-католическая церковь. В то же время ПЦУ разрешила приходам и монастырям, желающим этого сохранить юлианский календарь. Именно поэтому часть общин продолжает отмечать праздник по старому стилю.

Кем был святой Николай и почему его считают чудотворцем

Святой Николай, известный как Николай Мирликийский, жил в IV веке и был епископом города Миры в Малой Азии - на территории современной Турции. В христианской традиции его уважают как пример милосердия, щедрости и заботы о людях, нуждающихся в помощи.

Подробные сведения о жизни святого сохранились преимущественно в церковных преданиях . Одна из самых известных легенд рассказывает, как Николай тайно передал деньги трем бедным девушкам, чтобы спасти их от нищеты. Эту историю связывают с традицией делать подарки незаметно, не дожидаясь благодарности.

Впоследствии Николая стали считать покровителем детей, путешественников и моряков. Его образ стал символом доброты, защиты и бескорыстной помощи.

Как возникла традиция дарить детям подарки

В Европе обычай дарить подарки в День святого Николая начал распространяться еще в Средневековье. Сначала подарки получали, в частности, дети в монастырских школах и детских домах, а со временем традиция стала частью семейных празднований.

В Украине обычай дарить детям подарки от Николая получил распространение в XIX веке, особенно на Галичине, вместе с развитием школы. Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, важную роль в популяризации этого образа сыграл Иван Франко, написавший произведение "Суд святого Николая".

Постепенно закрепился обычай оставлять детям в ночь перед праздником сладости, фрукты или небольшие подарки у кровати или под подушкой. Так День святого Николая стал одним из самых ожидаемых событий для детей в преддверии зимних праздников.

Когда в Украине начали чествовать святого Николая

Почитание Николая пришло на украинские земли из Византии и распространилось при Киевской Руси. Уже в XI веке здесь отмечали два праздника в его честь: зимний - 6 декабря по юлианскому календарю, отвечающий 19 декабря по современному гражданскому календарю, и весенний - 9 мая по старому стилю. Последнее было связано с перенесением мощей святого из Мир в итальянский город Бари.

С распространением христианства Николай стал одним из самых почитаемых святых на Руси. С его именем связывают и давнее киевское предание о Десятинной церкви: по легенде, князь Владимир приказал обустроить в храме отдельный придел в честь святого. В то же время сама Десятинная церковь была посвящена Богородице.

Какой еще праздник отмечают 6 декабря

В этот день в Украине также отмечают День Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен постановлением Верховной Рады 19 октября 1993 года. Дату избрали в честь принятия 6 декабря 1991 Закона "О Вооруженных Силах Украины" .

Итак, 6 декабря объединяет церковную традицию и важную государственную дату - день чествования украинских военных, защищающих независимость и территориальную целостность страны.