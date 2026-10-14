Лосины на plus-size могут выглядеть стильно: стилистка Елена Шевченко показала, как изменить образ

Лосины одинаковые, а впечатление от образов разное

На кадрах стилистка показывает два варианта комплекта с черными обжатыми лосинами. В первом образе она соединила их с бордовым свитшотом на молнии, черными балетками с ремешком и небольшой сумкой через плечо.

Это простое обыденное сочетание, однако короткий верх не создает выразительного контраста с обжатым низом. Обувь на тонкой подошве также не придает образу визуального веса.

Во втором варианте стилистка оставила те же лосины, но полностью изменила подачу. Вместо короткого свитшота она выбрала объемный белый жакет с выразительной линией плеч. Талию подчеркнула темным ремнем, а на ноги надела высокие черные сапоги.

Образ дополнили широкополую шляпу и очки с розовыми линзами. Белый верх создает контраст с темным низом, а структурированный силуэт делает комплект собраннее. Высокие сапоги придают обуви выразительность, а аксессуары завершают стилизацию.

Главное отличие заключается не в размере одежды или смене лосин на другие штаны. Во втором комплекте стилистка использовала объем, более четкие линии и заметные аксессуары, чтобы сделать образ цельным.

Как носить лосины, чтобы образ выглядел гармонично

Шевченко иронически прокомментировала общественные предубеждения по обжатой одежде на пышных формах. В частности, стилистка вспомнила бедра объемом 125 сантиметров и предложила не прятать фигуру, а экспериментировать со стилем.

Один из главных принципов, на который она обращает внимание - сбалансировать обжатый низ объемной обувью и плотным верхом.

Вот на что следует обратить внимание, если вы хотите повторить подобный образ

Выбирайте структурированный верх.

Жакет, куртка или рубашка из плотной ткани помогут создать более четкие линии силуэта. Не обязательно скрывать фигуру под бесформенной одеждой - важно, чтобы вещи сочетались между собой.

Экспериментируйте с объемом.

Если низ облегает ноги, можно попытаться соединить его со более свободным верхом. Контраст между разными силуэтами сделает комплект более выразительным.

Не бойтесь массивной обуви.

Высокие сапоги, ботинки на толстой подошве или другие модели с броской формой могут стать полноценной частью стилизации, а не только практическим дополнением.

Используйте аксессуары. Ремень поможет акцентировать талию, а шляпа, очки или выразительная сумка придадут образу индивидуальности.

Работайте с контрастами.

Сочетание белого верха и темного низа, как во втором комплекте Шевченко, помогает расставить акценты и делает образ более заметным.

В то же время, эти приемы не являются строгими правилами для всех. Кому больше будет нравиться спортивный комплект со свитшотом и балетками, а кому - выразительнее образ с сапогами и объемным верхом.

Главное - не воспринимать объем бедер как препятствие для определенной одежды. Лосины могут быть частью повседневного гардероба, если они удобны, хорошо сидят и соответствуют вашему стилю.

Пример Елены Шевченко показывает: иногда для нового впечатления не нужно покупать другие штаны. Достаточно сменить верх, обувь и несколько деталей, чтобы знакомый комплект заиграл по-новому.