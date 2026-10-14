Лосини на plus-size можуть виглядати стильно: стилістка Олена Шевченко показала, як змінити образ

Лосини однакові, а враження від образів різне

На кадрах стилістка демонструє два варіанти комплекту з темними обтислими лосинами. У першому образі вона поєднала їх із бордовим світшотом на блискавці, чорними балетками з ремінцем і невеликою сумкою через плече.

Це просте повсякденне поєднання, однак короткий верх не створює виразного контрасту з обтислим низом. Взуття на тонкій підошві також не додає образу візуальної ваги.

У другому варіанті стилістка залишила ті самі лосини, але повністю змінила подачу. Замість короткого світшота вона обрала об'ємний білий жакет із виразною лінією плечей. Талію підкреслила темним ременем, а на ноги взула високі чорні чоботи.

Образ доповнили широкополий капелюх і окуляри з рожевими лінзами. Білий верх створює контраст із темним низом, а структурований силует робить комплект більш зібраним. Високі чоботи додають взуттю виразності, а аксесуари завершують стилізацію.

Головна відмінність полягає не в розмірі одягу чи зміні лосин на інші штани. У другому комплекті стилістка використала об'єм, чіткіші лінії та помітні аксесуари, щоб зробити образ цілісним.

Як носити лосини, щоб образ виглядав гармонійно

Шевченко іронічно прокоментувала суспільні упередження щодо обтислого одягу на пишних формах. Зокрема, стилістка згадала стегна об'ємом 125 сантиметрів і запропонувала не ховати фігуру, а експериментувати зі стилем.

Один із головних принципів, на який вона звертає увагу - збалансувати обтислий низ об'ємним взуттям і цупким верхом.

Ось на що варто звернути увагу, якщо ви хочете повторити подібний образ

Обирайте структурований верх.

Жакет, куртка або сорочка з щільної тканини допоможуть створити чіткіші лінії силуету. Не обов'язково приховувати фігуру під безформним одягом - важливо, щоб речі поєднувалися між собою.

Експериментуйте з об'ємом.

Якщо низ облягає ноги, можна спробувати поєднати його з вільнішим верхом. Контраст між різними силуетами зробить комплект виразнішим.

Не бійтеся масивного взуття.

Високі чоботи, черевики на товстій підошві або інші моделі з помітною формою можуть стати повноцінною частиною стилізації, а не лише практичним доповненням.

Використовуйте аксесуари. Ремінь допоможе акцентувати талію, а капелюх, окуляри чи виразна сумка додадуть образу індивідуальності.

Працюйте з контрастами.

Поєднання білого верху й темного низу, як у другому комплекті Шевченко, допомагає розставити акценти та робить образ помітнішим.

Водночас ці прийоми не є суворими правилами для всіх. Комусь більше подобатиметься спортивний комплект зі світшотом і балетками, а комусь - виразніший образ із чоботами та об'ємним верхом.

Головне - не сприймати об'єм стегон як перешкоду для певного одягу. Лосини можуть бути частиною повсякденного гардероба, якщо вони зручні, добре сидять і відповідають вашому стилю.

Приклад Олени Шевченко показує: іноді для нового враження не потрібно купувати інші штани. Достатньо змінити верх, взуття та кілька деталей, щоб знайомий комплект заграв по-новому.