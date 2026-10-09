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Тренди 09 жовтня 2026 · 09:56
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Як вибрати куртку, щоб не стати в ній "кулькою": стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки

Навіть наймодніша куртка може зіпсувати враження від образу, якщо не врахувати кілька важливих нюансів під час примірки
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як вибрати куртку, щоб не стати в ній "кулькою": стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки

Як вибрати куртку, щоб візуально не збільшувати силует (фото: Styler)

Осіння куртка може добре сидіти за розміром, легко застібатися, але водночас робити силует візуально масивнішим. І справа не обов'язково у фігурі чи невдалому фасоні. Іноді достатньо звернути увагу лише на декілька нюансів, які суттєво змінюють образ.

Styler розповідає, на які чотири деталі радить звернути увагу стилістка Олена Шевченко у своєму дописі на сторці в Instagram, щоб знайти модель, яка матиме гармонійний вигляд і не створюватиме ефекту "кульки".

Довжина куртки: де закінчується край

Перше, на що варто звернути увагу - довжина верхнього одягу. Саме лінія, на якій закінчується куртка, може впливати на те, як сприймаються пропорції тіла.

За порадою стилістки, краще уникати моделей, край яких припадає на найширшу частину стегон, якщо ви хочете візуально збалансувати силует.

Серед варіантів, які варто приміряти - коротші куртки, що закінчуються вище найширшої частини стегон, моделі до середини стегна або довші фасони. Важливо оцінювати не лише довжину окремо, а й те, як вона поєднується з конкретною фігурою та рештою одягу.

Як вибрати куртку, щоб не стати в ній &quot;кулькою&quot;: стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки
Під час вибру куртки варто звертати увагу на її довжину (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'єм: залиште місце для теплого светра

Куртка не повинна надто щільно прилягати до тіла. Якщо тканина натягується, а під низом немає місця навіть для теплого светра, річ може виявитися незручною для холодної погоди.

Під час примірки стилістка радить перевірити, чи залишається між тілом і тканиною трохи вільного простору. Орієнтир - приблизно один кулак, хоча необхідний запас залежить від фасону та товщини одягу, який ви плануєте носити під курткою.

Також варто розрізняти повноцінну куртку та тонкий верхній шар. Деякі моделі, які продають як самостійний верхній одяг, фактично більше підходять для носіння під пальто або об'ємнішу куртку.

Тому не варто обирати річ лише за тим, наскільки акуратно вона сидить поверх тонкої футболки. Краще одразу приміряти її з одягом, який плануєте носити восени.

Як вибрати куртку, щоб не стати в ній &quot;кулькою&quot;: стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки
Куртка правильного фасону не повинна сильно прилягати до тіла (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Стібка: чому дрібні смужки можуть додавати об'єму

Ще одна деталь - малюнок стібки. Куртки з частими дрібними горизонтальними секціями іноді створюють візуально перевантажений силует, особливо якщо наповнювач додає виробу пухкості.

Саме такий ефект стилістка порівнює з "гусеничкою". Через велику кількість прострочених секцій куртка може здаватися об'ємнішою, ніж є насправді.

Якщо хочеться візуально легшого силуету, можна приміряти моделі з більшими секціями, менш помітною стібкою або без вираженого простьобаного малюнка. Водночас значення має не тільки відстань між рядками, а й товщина наповнювача, тканина та загальний крій.

Як вибрати куртку, щоб не стати в ній &quot;кулькою&quot;: стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки
Невдало підібраний крій може зіпсувати увесь образ (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Низ куртки: не створюйте зайвого контрасту

Останній нюанс - те, як куртка сидить унизу. Якщо об'ємний верх закінчується вузьким поясом або щільно облягає тіло в зоні стегон, може виникати сильний контраст між широкою верхньою частиною та вузьким низом.

У результаті плечі й корпус здаються масивнішими, а пропорції силуету - менш збалансованими.

Під час вибору варто звернути увагу на моделі з прямим або помірно вільним низом. Вони не обов'язково мають бути довгими чи дуже широкими: головне, щоб нижня частина куртки не стягувала силует і не створювала різкого переходу від об'ємного верху до вузьких стегон.

Водночас це не означає, що куртки з резинкою чи приталеним низом заборонені. Важливо, як саме вони сидять на конкретній фігурі та з чим їх поєднують.

Як вибрати куртку, щоб не стати в ній &quot;кулькою&quot;: стилістка Олена Шевченко назвала головні помилки
Не варто носити куртки із обтислим низом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Що перевірити перед покупкою

Щоб не помилитися з вибором, під час примірки оцініть одразу чотири моменти: де закінчується куртка, чи вистачає місця для теплого шару, наскільки об'ємною виглядає стібка та чи не надто звужений низ.

Не менш важливо подивитися на себе в дзеркало в повний зріст і перевірити, як куртка виглядає не лише спереду, а й збоку. Адже вдалий верхній одяг має не просто застібатися за розміром, а й бути комфортним та гармонійно поєднуватися з вашим гардеробом.

Раніше ми розповідали про те, які речі з чоловічого гардеробу можуть чудово доповнити образ чи не кожної жінки.

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