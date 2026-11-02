Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Одни персонажи прославились благодаря консолям Nintendo, другие стали лицами PlayStation или получили голливудские экранизации. Истории Лары Крофт, Соника и Геральта показывают, как видеоигры создают героев, которых знают по всему миру.
Какие герои получили популярность далеко за пределами своих игр, рассказывает Styler.
Лара Крофт - Tomb Raider
Лара Крофт - британская археологиня, которая вместо спокойной жизни посвящает себя поискам древних артефактов. Она исследует заброшенные гробницы, потерянные города и опасные руины, разгадывает загадки и постоянно оказывается в ситуациях, из которых не каждый смог бы выбраться.
Первая игра Tomb Raider вышла в 1996 году. По сюжету Лара отправляется на поиски загадочного артефакта Скиона, но постепенно ее происшествие превращается в масштабное противостояние с теми, кто хочет использовать древнюю силу.
Персонаж быстро стал международной знаменитостью. Лара появлялась на обложках журналов, в рекламных кампаниях и стала героиней голливудских фильмов. В 2001 году ее сыграла Анджелина Джоли, что сделало образ еще более узнаваемым за пределами игровой аудитории.
Марио - Super Mario
Усатый сантехник в красной кепке - один из самых известных персонажей в истории видеоигр. Интересно, что поначалу у него даже не было имени Марио. В 1981 году герой появился в аркадной игре Donkey Kong под именем Джампмэн.
Впоследствии он получил свою серию игр. В Super Mario Bros Марио отправляется в Грибное королевство, чтобы спасти принцессу Печь от злодея Боузера. По дороге он одолевает препятствия, собирает бонусы, прыгает по платформам и борется с разнообразными врагами.
Популярность Марио стала столь масштабной, что он превратился в главный символ Nintendo. Его образ появился в мультсериалах, комиксах, тематических парках и кино. Даже люди, далекие от гейминга, обычно без проблем узнают этого героя.
Соник - Sonic the Hedgehog
Синий еж с красными кроссовками стал одним из главных символов игровой индустрии 1990-х. Соник отличается невероятной скоростью, дерзким характером и готовностью бросить вызов любому сопернику.
В первой игре Sonic the Hedgehog, вышедшей в 1991 году, герой противостоит доктору Роботнику. Злодей похищает животных и превращает их в роботов, а также пытается завладеть мощными Изумрудами Хаоса. Сонику приходится преодолевать опасные уровни, собирать кольца и разрушать планы противника.
Персонаж стал ответом компании Sega на популярность Марио от Nintendo. Их соперничество превратилось в одну из самых известных конкуренций в истории игр. Соник получил собственные мультсериалы, комиксы и полнометражные фильмы, которые познакомили с ним уже новое поколение зрителей.
Пикачу - Pokémon
Маленький желтый покемон с красными щёчками стал настоящим символом мировой попкультуры. Пикач относится к электрическому типу покемонов и способен накапливать и выпускать электрические разряды.
Мир Pokémon построен вокруг тренеров, ловящих фантастических существ, обучающих их новым способностям и участвующих в битвах. В первых играх серии игроки путешествовали по региону Канто, собирали покемонов и стремились стать лучшими тренерами.
Однако настоящую мировую известность Пикачу принес стартовавший в 1997 году мультсериал Pokémon. Там он стал постоянным спутником главного героя Эша Кэтчума. Их дружба превратилась в одну из самых известных историй в детской анимации.
Впоследствии Пикачу появился в десятках фильмов, коллекционных картах, игрушках и рекламных кампаниях. Сегодня его узнают даже те, кто никогда не запускал ни одной игры Pokémon.
Геральт из Ривии - The Witcher
Беловолосый ведьмак с двумя мечами - главный герой игровой серии The Witcher от польской студии CD Projekt RED. Он живет в фантастическом мире, где рядом с людьми существуют чудовища, маги и сверхъестественные существа.
Геральт зарабатывает на жизнь охотой на монстров. Однако его приключения редко ограничиваются простыми задачами. Зачастую ему приходится вмешиваться в политические конфликты, разбираться в человеческих интригах и решать, кому помочь, когда правильного выбора фактически не существует.
Особую популярность персонаж приобрел после выхода The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году. По сюжету он ищет Цири - девушку, которую считает своей семьей. Ее преследует Дикая Охота, поэтому ведьмак вынужден путешествовать по разным королевствам, находить старых знакомых и противостоять опасным врагам.
Успех игры сделал Геральта международной знаменитостью. А после выхода сериала Netflix с Генри Кавиллом в главной роли о ведьмаке узнали еще больше людей, ранее не интересовавшихся видеоиграми.
Мастер Чиф - Halo
Мастер Чиф, настоящее имя которого Джон-117, - суперсолдат в зеленой броне, главный герой научно-фантастической серии Halo.
В первой игре Halo: Combat Evolved (2001) он оказывается на загадочном кольцеобразном объекте, известном как Гало. Человечество ведет войну с инопланетным союзом Ковенант, стремящийся использовать древние технологии для собственных целей. Мастер Чифу приходится раскрыть тайны этого мира и остановить угрозу человечеству.
Его лицо почти всегда скрыто под шлемом, но это не помешало персонажу стать одним из самых известных героев игровой индустрии. Напротив, загадочность лишь усилила интерес к нему.
Мастер Чиф стал одним из главных символов Xbox. Halo помогла закрепить позиции Microsoft на рынке игровых консолей, а сам персонаж впоследствии появился в романах, комиксах и телевизионной адаптации.
Элли - The Last of Us
Элли – одна из центральных героинь постапокалиптической игры The Last of Us от студии Naughty Dog. Она живет в мире, разрушенном грибковой инфекцией, которая превращает людей в опасные существа.
В первой части истории Элли путешествует вместе с Джоэлом. Девушка обладает особой стойкостью к заражению, поэтому ее иммунитет может стать ключом к спасению человечества. Однако постепенно история выходит за пределы поисков возможного лекарства и превращается в рассказ о доверии, потере и человеческих отношениях.
В продолжении The Last of Us Part II Элли уже взрослее. Ее история становится значительно сложнее, а решения, которые она принимает, заставляют игроков по-другому взглянуть на события первой части.
Персонаж получил большую популярность благодаря глубокому характеру, юмору и реалистичным эмоциям. А выход сериала HBO, где Элли сыграла Белла Рамзи, сделал ее известной далеко за пределами игрового сообщества.
Стив - Minecraft
Стив - один из самых необычных персонажей в этом списке. У него нет детально прописанной биографии, сложного характера или заранее определенной судьбы. Это фактически аватар игрока в мире Minecraft.
В игре Стив появляется среди кубических ландшафтов, где может строить дома, исследовать пещеры, создавать инструменты, бороться с монстрами и путешествовать по разным измерениям. Единого обязательного сценария нет - каждый сам решает, каким будет его происшествие.
Minecraft официально вышла в 2011 году и постепенно стала одной из популярнейших видеоигр в мире. Стив превратился в ее символ благодаря простому дизайну: квадратной голове, синей футболке и фиолетовым брюкам.
Его образ можно увидеть на игрушках, конструкторах, одежде и в многочисленных видео на YouTube. А после выхода фильма "Minecraft: Фильм" в 2025 году персонаж получил еще одну волну внимания.
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