Маріо, Лара Крофт і Сонік: персонажі, які визначили обличчя відеоігор

Лара Крофт - Tomb Raider

Лара Крофт - британська археологиня, яка замість спокійного життя присвячує себе пошукам стародавніх артефактів. Вона досліджує покинуті гробниці, загублені міста та небезпечні руїни, розгадує загадки й постійно опиняється в ситуаціях, із яких не кожен зміг би вибратися.

Перша гра Tomb Raider вийшла у 1996 році. За сюжетом Лара вирушає на пошуки загадкового артефакту Скіон, але поступово її пригода перетворюється на масштабне протистояння з тими, хто хоче використати стародавню силу.

Лара Крофт (скриншот з гри)

Персонаж швидко став міжнародною знаменитістю. Лара з'являлася на обкладинках журналів, у рекламних кампаніях і навіть стала героїнею голлівудських фільмів. У 2001 році її зіграла Анджеліна Джолі, що зробило образ ще впізнаванішим за межами ігрової аудиторії.

Лара Крофт у виконанні Анджеліни Джолі (скриншот з фільму)

Маріо - Super Mario

Вусатий сантехнік у червоній кепці - один із найвідоміших персонажів в історії відеоігор. Цікаво, що спочатку він навіть не мав імені Маріо. У 1981 році герой з'явився в аркадній грі Donkey Kong під ім'ям Джампмен.

Згодом він отримав власну серію ігор. У Super Mario Bros Маріо вирушає до Грибного королівства, щоб урятувати принцесу Піч від лиходія Боузера. Дорогою він долає перешкоди, збирає бонуси, стрибає по платформах і бореться з різноманітними ворогами.

Супер Маріо (фото: Nintendo)

Популярність Маріо стала настільки масштабною, що він перетворився на головний символ Nintendo. Його образ з'явився в мультсеріалах, коміксах, тематичних парках і кіно. Навіть люди, далекі від геймінгу, зазвичай без проблем упізнають цього героя.

Супер Маріо та Принцеса Піч (скриншот з мультфільму)

Сонік - Sonic the Hedgehog

Синій їжак із червоними кросівками став одним із головних символів ігрової індустрії 1990-х. Сонік вирізняється неймовірною швидкістю, зухвалим характером і готовністю кинути виклик будь-якому супернику.

У першій грі Sonic the Hedgehog, яка вийшла у 1991 році, герой протистоїть доктору Роботніку. Лиходій викрадає тварин і перетворює їх на роботів, а також намагається заволодіти потужними Смарагдами Хаосу. Соніку доводиться долати небезпечні рівні, збирати кільця та руйнувати плани противника.

Сонік (скриншот з гри)

Персонаж став відповіддю компанії Sega на популярність Маріо від Nintendo. Їхнє суперництво перетворилося на одну з найвідоміших конкуренцій в історії ігор. Згодом Сонік отримав власні мультсеріали, комікси та повнометражні фільми, які познайомили з ним уже нове покоління глядачів.

Супер Сонік (скриншот з мультфільму)

Пікачу - Pokémon

Маленький жовтий покемон із червоними щічками став справжнім символом світової попкультури. Пікачу належить до електричного типу покемонів і здатний накопичувати та випускати електричні розряди.

Світ Pokémon побудований навколо тренерів, які ловлять фантастичних істот, навчають їх нових здібностей і беруть участь у битвах. У перших іграх серії гравці подорожували регіоном Канто, збирали покемонів і прагнули стати найкращими тренерами.

Пікачу у грі (фото: Nintendo)

Однак справжню світову популярність Пікачу приніс мультсеріал Pokémon, який стартував у 1997 році. Там він став постійним супутником головного героя Еша Кетчума. Їхня дружба перетворилася на одну з найвідоміших історій у дитячій анімації.

Пікачу і Еш (скриншот з аніме)

Згодом Пікачу з'явився в десятках фільмів, колекційних картках, іграшках і рекламних кампаніях. Сьогодні його впізнають навіть ті, хто ніколи не запускав жодної гри Pokémon.

Геральт із Рівії - The Witcher

Біловолосий відьмак із двома мечами - головний герой ігрової серії The Witcher від польської студії CD Projekt RED. Він живе у фантастичному світі, де поруч із людьми існують чудовиська, маги та різноманітні надприродні істоти.

Геральт заробляє на життя полюванням на монстрів. Проте його пригоди рідко обмежуються простими завданнями. Часто йому доводиться втручатися в політичні конфлікти, розбиратися в людських інтригах і вирішувати, кому допомогти, коли правильного вибору фактично не існує.

Геральт з Ривії (скриншот з гри)

Особливої популярності персонаж набув після виходу The Witcher 3: Wild Hunt у 2015 році. За сюжетом він шукає Цірі - дівчину, яку вважає своєю родиною. Її переслідує Дике Полювання, тому відьмак змушений подорожувати різними королівствами, знаходити старих знайомих і протистояти небезпечним ворогам.

Геральт у виконанні Генрі Кавілла (скриншот з серіалу)

Успіх гри зробив Ґеральта міжнародною знаменитістю. А після виходу серіалу Netflix із Генрі Кавіллом у головній ролі про відьмака дізналися ще більше людей, які раніше не цікавилися відеоіграми.

Майстер Чіф - Halo

Майстер Чіф, справжнє ім'я якого Джон-117, - суперсолдат у зеленій броні, головний герой науково-фантастичної серії Halo.

У першій грі Halo: Combat Evolved (2001) він опиняється на загадковому кільцеподібному об'єкті, відомому як Гало. Людство веде війну з інопланетним союзом Ковенант, який прагне використати стародавні технології для власних цілей. Майстер Чіфу доводиться розкрити таємниці цього світу та зупинити загрозу для людства.

Майстер Чіф (скриншот з гри)

Його обличчя майже завжди приховане під шоломом, але це не завадило персонажу стати одним із найвпізнаваніших героїв ігрової індустрії. Навпаки, загадковість лише посилила інтерес до нього.

Майстер Чіф у виконанні Пабло Шрайбера (скриншот з серіалу)

Майстер Чіф став одним із головних символів Xbox. Halo допомогла закріпити позиції Microsoft на ринку ігрових консолей, а сам персонаж згодом з'явився в романах, коміксах і телевізійній адаптації.

Еллі - The Last of Us

Еллі - одна з центральних героїнь постапокаліптичної гри The Last of Us від студії Naughty Dog. Вона живе у світі, зруйнованому грибковою інфекцією, яка перетворює людей на небезпечних істот.

У першій частині історії Еллі подорожує разом із Джоелом. Дівчина має особливу стійкість до зараження, тому її імунітет може стати ключем до порятунку людства. Однак поступово історія виходить за межі пошуків можливих ліків і перетворюється на розповідь про довіру, втрату та людські стосунки.

Еллі (скриншот з гри)

У продовженні The Last of Us Part II Еллі вже доросліша. Її історія стає значно складнішою, а рішення, які вона ухвалює, змушують гравців по-іншому подивитися на події першої частини.

Еллі у виконанні Белли Рамзі (скриншот з серіалу)

Персонаж отримав велику популярність завдяки глибокому характеру, гумору та реалістичним емоціям. А вихід серіалу HBO, де Еллі зіграла Белла Рамзі, зробив її відомою далеко за межами ігрової спільноти.

Стів - Minecraft

Стів - один із найбільш незвичайних персонажів у цьому списку. Він не має детально прописаної біографії, складного характеру чи заздалегідь визначеної долі. Це фактично аватар гравця у світі Minecraft.

У грі Стів з'являється серед кубічних ландшафтів, де може будувати будинки, досліджувати печери, створювати інструменти, боротися з монстрами та подорожувати різними вимірами. Єдиного обов'язкового сценарію немає - кожен сам вирішує, якою буде його пригода.

Стів (скріншот з гри)

Minecraft офіційно вийшла у 2011 році й поступово стала однією з найпопулярніших відеоігор у світі. Стів перетворився на її символ завдяки простому дизайну: квадратній голові, синій футболці та фіолетовим штанам.

Стів у виконанні Джека Блека (скриншот з фільму)

Його образ можна побачити на іграшках, конструкторах, одязі та в численних відео на YouTube. А після виходу фільму "Minecraft: Фільм" у 2025 році персонаж отримав ще одну хвилю уваги.