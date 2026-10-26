"Пісня про карася" теперь о котах и собаках: Фима Константиновский выпустил клип с необычными героями

Как изменилась "Пісня про карася"

Первоначально "Пісня про карася" была импровизацией в YouTube-шоу "Музыкальная передача" команды "Ветераны космических войск". Впоследствии Константиновский вместе с Артемом Дамницким и Владом Кураном превратили ее в полноценный трек и сняли клип.

В новой версии песни вместе с UAnimals решили привлечь внимание к адопции - взятию животных в дом. Видео снималось в центре адопции Patron Pet Center с участием его подопечных. Некоторые попавшие в кадр коты и собаки нашли семьи еще до премьеры.

По словам пиар-директора UAnimals Ксении Шепеленко, команда хотела поговорить о помощи животным с помощью музыки и юмора.

"За многими историями спасения действительно стоят боль, потери и огромные трудности, и мы не можем обойти это. Но в то же время нам хочется показывать, что говорить о помощи животным можно по-разному - не только из-за тяжелых историй, но и из-за юмора, музыки и положительных эмоций", - объясняет она.

Константиновский присоединился к кампании не случайно: вместе с женой Лизой он воспитывает двух собак - Шиву и Соника.

Как в семье Фимы появились две собаки

Шиве сейчас пять с половиной лет. Лиза нашла его еще щенком на помойке и забрала домой.

Соник присоединился к семье в июне 2026 года. Тогда пса звали Дружком. Военные 5-й отдельной штурмовой бригады эвакуировали его из Дружковки Донецкой области.

Фима и Лиза сначала планировали взять собаку на передержку, однако для нее нашлась другая семья. По предоставленной UAnimals истории, там пес наелся таблеток и чуть не погиб, а хозяева отказались везти его к ветеринару.

Зоозащитники забрали животное и доставили в клинику. Когда Константиновский с женой узнали об этом, приехали за собакой. Так Дружок стал Соником и остался с ними.

"Я точно знаю, сколько любви могут подарить животные, которым ты дал дом. Адопция - большая ответственность, это требует времени, терпения и ресурсов. Но в то же время это начало счастливой истории, которая может изменить жизнь и животных, и человека", - говорит ведущий.

Почему найти семью важно не только для героев клипа

По данным UAnimals, еженедельно команда эвакуирует из зоны боевых действий от 30 до 50 животных. После спасения для них нужно найти место, где они смогут оставаться под опекой.

Когда кот или собака из приюта попадает в семью, освобождается место для другого спасенного животного. Поэтому кампания призвана помочь не только героям видео, но и подопечным приютов по всей Украине.

В финале клипа зрителям предлагают найти приют в своем городе и подумать, готовы ли они взять животное.

"Мне очень хочется, чтобы больше людей решились брать собак и кошек. Возможно, кто-то посмотрит наш клип, посмеется, а потом задумается: почему бы и мне не взять животное?" - говорит Константиновский.