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Тренды 08 сентября 2026, 19:03

Среди этих "838" спряталось одно хитрое число: попытайтесь найти его за 30 секунд

Сотни одинаковых чисел легко сбивают с толку, но среди них есть то, отличающееся лишь одной цифрой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Тест на внимательность (фото: magnific.com)
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Иногда сложнее всего заметить не большую ошибку, а крошечную деталь, которая почти не выбивается из общей картины. Этот тест предлагает именно такую задачу: среди сотен одинаковых "838" нужно отыскать единственное немного отличающееся число.

Ставьте таймер на 30 секунд и проверяйте себя вместе со Styler. Не смотрите сразу на ответ, сначала попытайтесь справиться с заданием.

Найдите число, которое скрылось среди "838"

Внимательно посмотрите на изображение. Почти все пространство заполнено одинаковыми комбинациями "838", но одно из них другое.

Разница минимальна. Никаких перевернутых чисел, другого цвета или очевидной подсказки здесь нет. Именно поэтому не торопитесь хаотично бегать глазами по всей картинке.

У вас есть 30 секунд. Готовы? Запустите таймер.

Тест на внимательность (коллаж: Styler)

Уже нашли? Тогда запомните, сколько секунд вам понадобилось, но пока не торопитесь листать до ответа.

Что делать, если число никак не находится

Есть простой способ не потеряться в большом количестве одинаковых элементов. Вместо того чтобы смотреть на всю картинку сразу, двигайтесь последовательно строчку за строчкой, слева направо, а затем переходите ниже.

Такой системный поиск помогает не возвращаться несколько раз в уже проверенные участки. Подобный принцип используют и в упражнениях на визуальный поиск: когда отличие очень маленькое и не "выскакивает" перед глазами сразу, последовательное сканирование поля может быть эффективнее хаотичного поиска.

Но есть еще одна подсказка специально для этой головоломки: не пытайтесь каждый раз перечитывать все число целиком. Вы уже знаете, как выглядит правильная комбинация - ищите момент, где привычный визуальный ритм вдруг нарушается.

Попытайтесь еще раз, прежде чем смотреть ниже.

Где спрятался ответ

Время вышло? Тогда раскрываем секрет.

Среди всех "838" нужно было найти "858". Изменилась лишь одна цифра - центральная, тройка превратилась в пятерку, тогда как две восьмерки остались на своих местах.

Спрятанное "858" расположено в 23-й строке и 4-й столбце слева, ниже середины картинки, ближе к левому краю.

Ответ (коллаж: Styler)

Что говорят результаты

Если справились за 30 секунд - отлично. Если понадобилось больше времени, ничего страшного: здесь интереснее не "оценить" свою внимательность, а увидеть, насколько легко одно маленькое изменение теряется среди сотен повторяющихся элементов.

А теперь можно усложнить себе задачу: покажите картинку кому-то рядом и не говорите, что искать нужно именно "858".

Ранее Styler предлагал проверить свою внимательность в похожей игре и обнаружить спрятанные детали на картинке. А теперь попробуйте справиться с новой осенней задачей.

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