Subnautica 2, Beyond Blue, Under the Waves: увлекательные игры о подводном мире

Subnautica 2

Subnautica 2 - приключенческая игра о выживании от студии Unknown Worlds Entertainment, которая вышла в раннем доступе в мае 2026 года. События разворачиваются на новой инопланетной планете, где игроку придется приспособиться к незнакомой среде, исследовать огромный океан и постепенно раскрывать историю пропавших колонистов.

Исследование инопланетного океана в Subnautica 2 (скриншот c игры)

Игрок исследует подводные биомы, собирает ресурсы, создает снаряжение и строит собственные базы. Для передвижения по глубинам можно использовать небольшой подводный аппарат Tadpole. Во время экспедиций встречаются необычные растения, загадочные руины и морские существа, среди которых огромные левиафаны. В отличие от предыдущих частей у Subnautica 2 появилась возможность проходить происшествие в кооперативе до четырех игроков.

Меня привлекает контраст между красотой инопланетного океана и скрываемыми им опасностями. Можно спокойно исследовать разноцветные рифы, а уже через несколько минут оказаться рядом с огромным неизвестным существом. Также интересно, что есть возможность строить общую подводную базу с друзьями и вместе отправляться в экспедиции в неизведанные глубины.

Beyond Blue

Beyond Blue - приключенческая игра 2020 года от студии E-Line Media, которая позволяет взглянуть на океан глазами морской исследовательницы Мираи. События разворачиваются в скором будущем, когда команда ученых использует современные технологии для изучения морских жителей и их поведения.

Встреча с морскими жителями в Beyond Blue (скриншот c игры)

Игроку предстоит осуществить восемь погружений, во время которых можно наблюдать за китами, дельфинами, акулами и другими жителями океана. С помощью исследовательского оборудования Мирай отслеживает животных, собирает информацию и старается лучше понять их жизнь. Кроме основной истории, в игре есть краткие документальные материалы с кадрами настоящего океана и комментариями ученых. Также предусмотрен фоторежим, в котором можно хранить красивые моменты экспедиций.

Возможность наблюдать за крупными морскими существами вблизи завораживает. Представьте, как рядом с небольшой фигурой водолазки медленно проплывает большой кит. В этой игре не нужно бороться с чудовищами или постоянно искать ресурсы для выживания. Вместо этого можно сосредоточиться на исследовании океана и узнать больше о существах, живущих в его глубинах.

Under the Waves

Under the Waves - сюжетная приключенческая игра 2023 года от студии Parallel Studio, события которой разворачиваются на дне Северного моря в альтернативных 1970-х годах. Главный герой, профессиональный водолаз Стэн, отправляется на длительную подводную миссию, пытаясь пережить тяжелую личную потерю. Однако одиночество и странные события постепенно заставляют его столкнуться с воспоминаниями, от которых он пытался скрыться.

Подводная экспедиция Стена в Under the Waves (скриншот c игры)

Игрок управляет небольшой подлодкой, исследует морские глубины и может самостоятельно выходить в открытую воду в специальном костюме. По пути встречаются затонувшие корабли, подводные пещеры, промышленные сооружения и разнообразные морские обитатели. Также нужно собирать материалы, создавать снаряжение и находить предметы, помогающие постепенно раскрывать историю стены.

Мне нравится, как в этой игре подводный мир восходит к переживаниям главного героя. Огромные пустые просторы, приглушенное освещение и отдаленные звуки океана создают ощущение изоляции. А исследование затонувших кораблей и заброшенных сооружений придает загадочность. Кажется, что каждое новое погружение помогает не только открывать морские тайны, но и лучше понимать самого Стена.

ABZU

ABZŮ - живописная приключенческая игра 2016 года от студии Giant Squid, над которой работал артдиректор Journey Мэтт Нава. Главным героем становится загадочный водолаз, исследующий огромный подводный мир, исполненный ярких морских существ, древних сооружений и тайн забытой цивилизации.

Красочный подводный мир в ABZU (скриншот c игры)

Игрок плавает среди коралловых рифов, густых зарослей водорослей и огромных стай рыб. Во время путешествия можно взаимодействовать с морскими жителями, наблюдать их поведение и исследовать загадочные руины. Большую роль играет процесс плавания: водолаз может плавно скользить в воде, выполнять акробатические движения и спускаться все глубже, постепенно открывая тайны океана.

У меня вызывает восхищение художественный стиль ABZ. Огромные стаи разноцветных рыб, пронизывающие воду солнечные лучи и древние храмы создают чувство путешествия внутри красивой картины. Особенно нравится, что здесь можно просто остановиться и наблюдать морскую жизнь. Благодаря этому даже обычное плавание среди кораллов превращается в особое маленькое приключение.

Death in the Water 2

Death in the Water 2 – подводный горор 2023 года от Lighthouse Games Studio, в котором игроку придется выживать среди опасных морских существ. В глубинах океана скрывается древний Кракен по имени Смерть, способный покорять своей воле других созданий и направлять их против водолаза.

Опасные жители океана в Death in the Water 2 (скриншот c игры)

Во время погружений игрок исследует коралловые рифы, затонувшие корабли, пещеры и древние руины. Нужно искать клады, выполнять задачи, открывать новое оружие и совершенствовать снаряжение. Сначала акулы и другие морские обитатели могут вести себя спокойно, однако под влиянием Кракена превращаются в опасных врагов. Кроме сюжетной кампании в игре есть режим свободного исследования, где можно плавать без угрозы нападения.

Самым жутким мне кажется то, что опасность может появиться среди красивого подводного пейзажа. Только вокруг плавали обычные рыбы, а в следующее мгновение приходится защищаться от целой стаи хищников. Очень интригуют экспедиции к затонувшим кораблям: даже когда рядом никого нет, трудно избавиться от ощущения, что за водолазом кто-то наблюдает.