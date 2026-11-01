The Stanley Parable, Inscryption и Undertale: игры, обманывающие ожидания игроков

The Stanley Parable - игра, которая не хочет, чтобы вы ее слушали

В начале вы - обычный офисный работник Стэнли. Однажды он приходит на работу и обнаруживает, что все сотрудники скрылись. Казалось бы, впереди обычное исследование пустого офиса, но есть нюанс: каждое ваше действие комментирует рассказчик.

Начало игры (скриншот)

Он рассказывает, куда пойдет Стэнли, какую дверь откроет и что сделает дальше. Проблема в том, что игрок может просто не следовать его указаниям. К примеру, вместо нужной двери выбрать другие или вообще пойти в противоположном направлении. И тогда рассказчик начинает реагировать на неповиновение: иногда с раздражением, иногда с юмором, а иногда совсем неожиданно.

The Stanley Parable построена вокруг конфликта между сценарием и свободой выбора. Здесь можно находить альтернативные финалы, возвращаться в знакомые места и открывать новые варианты развития событий. Самое интересное, что даже попытка обмануть игру может оказаться частью ее затеи.

Inscryption - карточная игра, которая скрывает гораздо больше

Сначала Inscryption выглядит как мрачная игра о карточных дуэлях. Вы сидите в загадочной хижине напротив странного соперника, разыгрываете карты с изображениями животных и пытаетесь понять правила, чтобы победить в очередной партии.

Геймплей (скриншот)

Но очень скоро становится понятно, что карточный стол - лишь часть гораздо большей загадки. В хижине можно находить предметы, взаимодействовать с окружающей средой и решать головоломки, влияющие на прохождение.

И это еще не все. Inscryption постоянно меняет представление о том, какой должна быть игра. Она экспериментирует с жанрами, механиками и структурой повествования, поэтому привычные правила не следует воспринимать как нечто окончательное.

Особенно интересно, что игра не ограничивается неожиданностями внутри отдельных партий. Она заставляет переосмыслить сам формат прохождения. То, что поначалу казалось главной механикой, постепенно открывается с другой стороны.

There Is No Game: Wrong Dimension - игра, которая убеждает вас не играть

Представьте, что вы запускаете игру, а она категорически отказывается считать себя игрой. Вместо обычного меню вас встречает голос, который требует ничего не нажимать, не взаимодействовать с элементами экрана и вообще оставить программу в покое.

Один из моментов игры (скриншот)

Конечно, игрок делает все наоборот. Именно так начинается There Is No Game: Wrong Dimension - комедийное приключение, в котором нужно взаимодействовать с интерфейсом, перетаскивать элементы, искать скрытые подсказки и использовать предметы совсем не по назначению.

Игра постоянно ломает четвертую стену: комментирует ваши действия, спорит с вами и пытается помешать прохождению. Причем иногда для решения головоломки нужно буквально перестать воспринимать экран как обычное игровое пространство.

Это необычный проект, в котором даже кнопки, меню и другие элементы интерфейса становятся частью происшествия. Разработчики превратили самое взаимодействие с игрой в источник юмора и неожиданностей.

Undertale - здесь не обязательно побеждать врагов

Большинство ролевых игр приучают нас к простой логике: встретили противника - вступили в бой, победили - получили награду. Undertale решает проверить, готов ли игрок отказаться от этой привычки.

Графика игры (скриншот)

В игре вы попадаете в подземный мир, обитаемый странными существами. С ними можно драться, но это далеко не единственный способ взаимодействия. Например, одного противника можно рассмешить, другого - успокоить, а с кем-то придется просто поговорить.

Причем выбор имеет значение. От поведения игрока зависит развитие истории, отношение персонажей и то, в какой финал он придет. Игра даже заставляет задуматься над тем, почему мы привыкли разрешать каждый конфликт силой и действительно ли победа всегда означает победу.

Undertale обманывает ожидания не одним сюжетным поворотом, а самим подходом к жанру. Она показывает, что ролевая игра может быть не только о битвах, уровнях и наградах, но и об ответственности за собственные решения.

Outer Wilds - прогресс, который нельзя измерить новым снаряжением

Outer Wilds поначалу напоминает обычное космическое приключение. Вы становитесь исследователем, получаете космический корабль и отправляетесь изучать небольшую звездную систему с несколькими необычными планетами.

Казалось бы нужно находить ресурсы, улучшать оборудование и постепенно открывать новые территории. Но игра работает совсем по-иному.

Одна из локаций игры (скриншот)

Здесь действует временный цикл, возвращающий мир в исходное состояние. Ваше снаряжение не становится лучше, а персонаж не накапливает привычный опыт. Вместо этого сохраняется самое важное - информация, которую вы получили в ходе исследований.

Например, запись в древнем архиве может подсказать, как попасть в место, ранее казалось недоступным. А наблюдение за движением планет поможет понять закономерность, без которой невозможно продвинуться дальше.

Outer Wilds фактически превращает знания игрока в главный инструмент прогресса. Здесь не нужно становиться сильнее, чтобы открыть новые возможности. Нужно становиться внимательнее и лучше понимать окружающий мир.