О чем сериал "Как я встретил вашу маму"

Американский ситком "Как я встретил вашу маму" выходил с 2005 по 2014 год и за девять сезонов стал одной из самых известных телевизионных комедий своего времени. В основе сюжета - рассказ архитектора Теда Мосби, который в 2030 году решает объяснить своим детям, как познакомился с их мамой. Правда, вместо короткой истории знакомства он вспоминает годы свиданий, неудачных романов, странных приключений и жизни со своими ближайшими друзьями.

Вместе с Тедом зрители наблюдали за отношениями Маршалла и Лили, романтическими приключениями Барни и карьерой Робин. Герои постоянно собирались в нью-йоркском баре MacLaren's, ссорились, мирились, влюблялись и постепенно взрослели. Сериал запомнился необычным построением сюжета, многочисленными шутками, которые повторялись в течение сезонов, и загадкой личности будущей жены Теда, ответ которой зрители ждали почти девять лет.

Джош Рэднор - Тед Мосби

В сериале Тед Мосби девять сезонов искал женщину, с которой хотел провести оставшуюся жизнь. Самому Джошу Рэднору понадобилось чуть больше времени, чтобы создать семью. В январе 2024 года 49-летний актер женился на психологине Джордане Джейкобс, с которой познакомился во время ретрита в 2022-м. А в феврале 2026 года он сообщил, что несколько месяцев назад у супругов родился сын. Для Рэднора это первый ребенок.

Джош Рэднор в сериале "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

С актерской карьерой у него тоже все сложилось любопытно. После ситкома он сыграл в сериале "Охотники" из Аль Пачино, начал записывать собственные песни и выпустил сольный альбом "Eulogy". В 2025 году вместе со сценаристом Крэйгом Томасом запустил подкаст "How We Made Your Mother", в котором они возвращаются в старые серии и делятся историями по съемкам. А летом 2026-го Рэднор впервые вышел на лондонскую театральную сцену в спектакле "Hit Machine".

Джош Рэднор в сериале "Охотники" (скриншот)

Коби Смолдерс - Робин Щербацкий

После роли Робин Коби Смолдерсу не пришлось долго искать новую работу. Еще во время съемок ситкома она присоединилась к киновселенной Marvel, где сыграла агентку Марию Гилл.

Коби Смолдерс в сериале "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

Актрису можно увидеть в фильмах о Мстителях, "Первом мстителе: Другая война" и сериале "Секретное вторжение". Она также сыграла главную роль в детективном сериале "Стамптаун", который затем закрыли после первого сезона.

Коби Смолдерс в фильме "Мстители" (скриншот)

В 2026 году Смолдерс появилась в сериале "Правдивая терапия" - и не сама, а вместе с Джейсоном Сигелом, когда-то игравшим Маршалла. На этот раз они сыграли людей, между которыми появляются романтические чувства. Кроме того, актриса присоединилась к сериалу Netflix "Линкольн для адвоката". В четвертом сезоне она сыграла Эми Финч, сводную сестру главного героя Микки Галлера, а в пятом сезоне ее история продолжится.

Коби Смолдерс в сериале "Правдивая терапия" (скриншот)

Джейсон Сигел - Маршалл Эриксен

Джейсон Сигел еще во времена "Как я встретил вашу маму" успевал сниматься в большом кино. Именно он сыграл главные роли в комедиях "В пролете" и "Люблю тебя, чувак", а также написал сценарий фильма "Маппеты". Позже актер взялся за более серьезные истории. В частности, в драме "Конец тура" он превратился в писателя Дэвида Фостера Уоллеса, показав совсем другую сторону своего таланта.

Нил Патрик Харрис и Джейсон Сигел в сериале "Как я встретил вашу маму"

Сейчас Сигел снимается в сериале "Правдивая терапия", который сам помог создать. Его персонаж - психотерапевт, который после личной трагедии начинает нарушать профессиональные правила и говорить пациентам все, что думает. В январе 2026 года вышел третий сезон, а четвертый уже официально заказан. Сигел также работает над психологическим триллером "Sponsor", для которого написал сценарий и в котором должен сыграть главную роль.

Джейсон Сигел в сериале "Правдивая терапия" (скриншот)

Нил Патрик Гаррис - Барни Стинсон

Трудно представить Барни Стинсона без дорогого костюма, самоуверенных шуток и его нескончаемых историй о знакомствах. Однако после завершения ситкома Нил Патрик Гаррис не стал держаться за образ комедийного героя. В фильме "Исчезнувшая" он сыграл одержимого бывшего парня главной героини, а в сериале "Лемони Сникет: 33 несчастья" - коварного графа Олафа, постоянно меняющего облик.

Нил Патрик Гаррис в сериале "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

В 2025 году Гаррис появился в сериале "Декстер: Воскрешение" в роли Лоуэлла Слоуна, серийного убийцы по прозвищу Коллекционер татуировок. А в 2026-м зрители увидели его в британской драматической комедии Sunny Dancer вместе с Беллой Рамзи. Параллельно актер продолжает работать на Бродвее. В частности, стал одним из сопродюсеров мюзикла The Lost Boys, премьера которого состоялась в апреле 2026 года.

Нил Патрик Гаррис в фильме "Sunny Dancer" (скриншот)

Элисон Ханниган - Лили Олдрин

Для Элисон Ханниган роль Лили была далеко не первой большой работой. Еще до "Как я встретил вашу маму" ее знали как Виллоу из сериала "Баффи - истребительница вампиров" и Мишель из фильмов "Американский пирог". После завершения истории о пяти друзьях актриса продолжила работать на телевидении, но главных ролей в больших сериалах у нее стало гораздо меньше. Вместо кино она несколько лет вела шоу иллюзионистов "Penn & Teller: Fool Us".

Элисон Ханниган в сериале "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

В 2023 году Ханниган неожиданно появилась в американских "Танцах со звездами" и прошла почти весь конкурс. А в феврале 2026 года на экраны вышла романтическая комедия "Холостяк в Италии", в которой она снялась вместе с Кевином Джеймсом. В центре сюжета - мужчина, которого невеста покинула перед свадьбой в Риме. Однако он решает не отменять путешествие и постепенно знакомится с людьми, помогающими ему пережить разрыв. Ханниган сыграла одну из второстепенных ролей - Меган.

Элисон Ханниган и Ким Коутс в фильме "Холостяк в Италии" (скриншот)

Кристин Милиоти - Трейси Макконнелл

Кристин Милиоти появилась в "Как я встретил вашу маму" лишь в конце сериала, однако именно ее героиню зрители ждали девять сезонов. После роли Трейси она снялась в фантастической комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс", сериале "Сделано для любви" и одном из самых известных эпизодов "Черного зеркала" - "USS Callister".

Кристин Милиоти в сериале "Как я встретил вашу маму" (скриншот)

Впрочем, новый этап в ее карьере наступил после сериала "Пингвин" 2024 года. Милиоти сыграла Софию Фальконе - опасную наследницу криминальной семьи, борющейся за власть в Готеме. В 2025 году эта роль принесла ей первую премию "Эмми".

Кристин Милиоти в сериале "Пингвин" (скриншот)

В том же году она вернулась в "Черное зеркало" в продолжении истории "USS Callister", а в августе 2026-го вышла черная комедия с элементами ужасов "Buddy" с ее участием. Актриса, когда-то сыгравшая хорошую и романтическую Трейси, теперь все чаще появляется в мрачных и непредсказуемых историях.