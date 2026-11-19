Про що серіал "Як я зустрів вашу маму"

Американський ситком "Як я зустрів вашу маму" виходив із 2005 до 2014 року й за дев'ять сезонів став однією з найвідоміших телевізійних комедій свого часу. В основі сюжету - розповідь архітектора Теда Мосбі, який у 2030 році вирішує пояснити своїм дітям, як познайомився з їхньою мамою. Щоправда, замість короткої історії знайомства він згадує роки побачень, невдалих романів, дивних пригод і життя зі своїми найближчими друзями.

Разом із Тедом глядачі спостерігали за стосунками Маршалла та Лілі, романтичними пригодами Барні й кар'єрою Робін. Герої постійно збиралися в нью-йоркському барі MacLaren's, сварилися, мирилися, закохувалися та поступово дорослішали. Серіал запам'ятався незвичною побудовою сюжету, численними жартами, які повторювалися протягом сезонів, і загадкою особистості майбутньої дружини Теда, відповідь на яку глядачі чекали майже дев'ять років.

Джош Реднор - Тед Мосбі

У серіалі Тед Мосбі дев'ять сезонів шукав жінку, з якою хотів провести решту життя. Самому Джошу Реднору знадобилося трохи більше часу, щоб створити сім'ю. У січні 2024 року 49-річний актор одружився з психологинею Джорданою Джейкобс, з якою познайомився під час ретриту у 2022-му. А в лютому 2026 року він повідомив, що кілька місяців тому в подружжя народився син. Для Реднора це перша дитина.

Джош Реднор у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

З акторською кар'єрою в нього теж усе склалося цікаво. Після ситкому він зіграв у серіалі "Мисливці" з Аль Пачіно, почав записувати власні пісні та випустив сольний альбом "Eulogy". У 2025 році разом зі сценаристом Крейгом Томасом запустив подкаст "How We Made Your Mother", у якому вони повертаються до старих серій і діляться історіями зі знімань. А влітку 2026-го Реднор уперше вийшов на лондонську театральну сцену у виставі "Hit Machine".

Джош Реднор у серіалі "Мисливці" (скриншот)

Кобі Смолдерс - Робін Щербацьки

Після ролі Робін Кобі Смолдерс не довелося довго шукати нову роботу. Ще під час знімань ситкому вона приєдналася до кіновсесвіту Marvel, де зіграла агентку Марію Гілл.

Кобі Смолдерс у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

Акторку можна побачити у фільмах про Месників, "Першому меснику: Зимовому солдаті" та серіалі "Таємне вторгнення". Вона також зіграла головну роль у детективному серіалі "Стамптаун", який, потім, закрили після першого сезону.

Кобі Смолдерс у фільмі "Месники" (скриншот)

У 2026 році Смолдерс з'явилася в серіалі "Правдива терапія" - і не сама, а разом із Джейсоном Сіґелом, який колись грав Маршалла. Цього разу вони зіграли людей, між якими виникають романтичні почуття. Крім того, акторка приєдналася до серіалу Netflix "Лінкольн для адвоката". У четвертому сезоні вона зіграла Емі Фінч, зведену сестру головного героя Міккі Галлера, а у п'ятому сезоні її історія продовжиться.

Кобі Смолдерс у серіалі "Правдива терапія" (скриншот)

Джейсон Сіґел - Маршалл Еріксен

Джейсон Сіґел ще за часів "Як я зустрів вашу маму" встигав зніматися у великому кіно. Саме він зіграв головні ролі в комедіях "У прольоті" та "Кохаю тебе, чувак", а також написав сценарій фільму "Маппети". Пізніше актор узявся за серйозніші історії. Зокрема, у драмі "Кінець туру" він перевтілився в письменника Девіда Фостера Воллеса, показавши зовсім інший бік свого таланту.

Ніл Патрік Гарріс і Джейсон Сіґел в серіалі "Як я зустрів вашу маму"

Зараз Сіґел знімається у серіалі "Правдива терапія", який сам допоміг створити. Його персонаж - психотерапевт, який після особистої трагедії починає порушувати професійні правила й говорити пацієнтам усе, що думає. У січні 2026 року вийшов третій сезон, а четвертий уже офіційно замовлений. Сіґел також працює над психологічним трилером "Sponsor", для якого написав сценарій і в якому має зіграти головну роль.

Джейсон Сіґел у серіалі "Правдива терапія" (скриншот)

Ніл Патрік Гарріс - Барні Стінсон

Важко уявити Барні Стінсона без дорогого костюма, самовпевнених жартів і його нескінченних історій про знайомства. Проте після завершення ситкому Ніл Патрік Гарріс не став триматися за образ комедійного героя. У фільмі "Загублена" він зіграв одержимого колишнього хлопця головної героїні, а в серіалі "Лемоні Снікет: 33 нещастя" - підступного графа Олафа, який постійно змінює зовнішність.

Ніл Патрік Гарріс у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

У 2025 році Гарріс з'явився в серіалі "Декстер: Воскресіння" в ролі Лоуелла Слоуна, серійного вбивці на прізвисько Колекціонер татуювань. А у 2026-му глядачі побачили його у британській драматичній комедії "Sunny Dancer" разом із Беллою Рамзі. Паралельно актор продовжує працювати на Бродвеї. Зокрема, став одним зі співпродюсерів мюзиклу "The Lost Boys", прем'єра якого відбулася у квітні 2026 року.

Ніл Патрік Гарріс у фільмі "Sunny Dancer" (скриншот)

Елісон Ганніган - Лілі Олдрін

Для Елісон Ганніган роль Лілі була далеко не першою великою роботою. Ще до "Як я зустрів вашу маму" її знали як Віллоу із серіалу "Баффі - переможниця вампірів" та Мішель із фільмів "Американський пиріг". Після завершення історії про п'ятьох друзів акторка продовжила працювати на телебаченні, але головних ролей у великих серіалах у неї стало значно менше. Натомість вона кілька років вела шоу ілюзіоністів "Penn & Teller: Fool Us".

Елісон Ганніган у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

У 2023 році Ганніган несподівано з'явилася в американських "Танцях із зірками" та пройшла майже весь конкурс. А в лютому 2026-го на екрани вийшла романтична комедія "Холостяк в Італії", у якій вона знялася разом із Кевіном Джеймсом. У центрі сюжету - чоловік, якого наречена покинула перед весіллям у Римі. Однак він вирішує не скасовувати подорож і поступово знайомиться з людьми, які допомагають йому пережити розрив. Ганніган зіграла одну з другорядних ролей - Меган.

Елісон Ганніган та Кім Коутс у фільмі "Холостяк в Італії" (скриншот)

Крістін Міліоті - Трейсі Макконнелл

Крістін Міліоті з'явилася в "Як я зустрів вашу маму" лише наприкінці серіалу, проте саме на її героїню глядачі чекали дев'ять сезонів. Після ролі Трейсі вона знялася у фантастичній комедії "Палм-Спрінґз", серіалі "Створена для кохання" та одному з найвідоміших епізодів "Чорного дзеркала" - "USS Callister".

Крістін Міліоті у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

Утім, справжній новий етап у її кар'єрі настав після серіалу "Пінгвін" 2024 року. Міліоті зіграла Софію Фальконе - небезпечну спадкоємицю кримінальної родини, яка бореться за владу в Готемі. У 2025 році ця роль принесла їй першу премію "Еммі".

Крістін Міліоті у серіалі "Пінгвін" (скриншот)

Того ж року вона повернулася до "Чорного дзеркала" в продовженні історії "USS Callister", а в серпні 2026-го вийшла чорна комедія з елементами жахів "Buddy" за її участю. Акторка, яка колись зіграла добру й романтичну Трейсі, тепер дедалі частіше з'являється в похмурих і непередбачуваних історіях.