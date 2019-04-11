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Армата чи вже Посейдон? Російські військові втопили танк (відео)

STYLERКурйози    11.04.2019 - 14:13
Армата чи вже Посейдон? Російські військові втопили танк (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Російські танкісти намагалися на навчаннях форсувати інший берег річки

Російські військові втопили свій танк при спробі переправити його через річку за допомогою понтона. Це сталося під час навчань, а сам інцидент зняли на відео, ролик незабаром потрапив у мережу, зібравши масу іронічних коментарів і відгуків.

Як видно на кадрах, солдати координують завантаження бойової машини на плавальний засіб. Танк повільно в'їжджає на понтон, але не зупиняється, а продовжує рух до його краю.

Сигнальний махає эпипажу танка і закликає зупинитися, однак цього не відбувається, і незабаром конструкція під вагою танка перевертається. Бойова машина падає в річку.

"Стій!" - звучить голос за кадром, а потім лунають нецензурні висловлювання.

"Це ще Армата чи вже Посейдон?" - запитує автор посту з відео.

 

Фото: скріншот

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук зазначив, що на цьому епічному ролику у кращих традиціях РФ була продемонстрована російська армія - "непабєдімая та лігіндарная".

"Що там мріяв передчасно дембельнувшийся Захарченко про Ла-Манш?" - додав він у своєму Facebook.

 

Видео: facebook.com/wapas.apacius

У коментарях до відео користувачі мережі також розвивають тему та іронічно висловлюють припущення, що російські сухопутні війська могли поповнити підводний флот саме зі стратегічних міркувань.

  • Головне, щоб рибку не задавив;
  • Ну, "непереможна" тут у тому сенсі, що "не перемагає", очевидно;
  • І все так у них;
  • Російська підводний група отримала поповнення...

Як повідомлялося, раніше мережу розсмішило рішення російських конструкторів встановити в танку "Армата" санвузли.

Також ми писали про те, що нещодавно бурятські шамани в Ангарську Іркутської області спалили п'ять верблюдів, щоб зміцнити "російська держава".

Додамо, що новий російський літак для космонавтів під назвою "Сергій Корольов" викликав у соцальных мережах неоднозначну реакцію.

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