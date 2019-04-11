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Армата или уже Посейдон? Российские военные утопили танк (видео)

STYLERКурьезы    11.04.2019 - 14:13
Армата или уже Посейдон? Российские военные утопили танк (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Российские танкисты пытались на учениях форсировать другой берег реки

Российские военные утопили свой танк при попытке переправить его через реку при помощи понтона. Это произошло во время учений, а сам инцидент сняли на видео, и вскоре ролик попал в сеть, собрав массу ироничных комментариев и отзывов.

Как видно на кадрах, солдаты координируют погрузку боевой машины на плавательное средство. Танк медленно въезжает на понтон, но не останавливается, а продолжает движение к его краю.

Сигнальный машет эпипажу танка и призывает остановиться, однако этого не происходит, и вскоре конструкция под весом танка переворачивается. Боевая машина падает в реку.

"Стой!" - звучит голос за кадром, а затем следуют нецензурные высказывания.

"Это еще Армата или уже Посейдон?" - спрашивает автор поста с видео.

 

Фото: скриншот

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук отметил, что на этом эпическом ролике в лучших традициях РФ была продемонстрирована российская армия - "непабедимая и лигиндарная". 

"Что там мечтал преждевременно дембельнувшийся Захарченко о Ла-Манше?" - добавил он в своем Facebook.

 

Видео: facebook.com/wapas.apacius

В комментариях к видео пользователи сети также развивают тему и иронично высказывают предположение, что российские сухопутные войска могли пополнить подводный флот строго из стратегических соображений.

  • Главное, чтобы рыбку не задавил;
  • Ну, "непобедимая" тут в том смысле, что "не побеждает", очевидно;
  • И все так у них; 
  • Российская подводная группа получила пополнение...

Как сообщалось, ранее сеть рассмешило решение российских конструкторов установить в танке "Армата" санузла

Также мы писали о том, что недавно бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Добавим, что новый российский самолет для космонавтов под названем "Сергей Королев" вызвал в соцальных сетях неоднозначную реакцию

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