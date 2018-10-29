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Базар-вокзал на Закарпатті: у мережі показали шокуючі фото стихійного ринку на коліях

STYLERКурйози    29.10.2018 - 20:15

Відео: YouTube/Укрінформ

Журналісти показали міський ринок у Виноградові Закарпатської області, який розташовується прямо на рейках Боржавської вузькоколійки.

Як пише "Укрінформ", це єдина "мала залізниця", яка досі функціонує на Закарпатті.

"Ринкові дні у Виноградові - неділя і четвер, а вузькоколійка здійснює рейси в понеділок, четвер і неділю.", - йдеться в матеріалі.

 

Стихійний ринок на Закарпатті (фото: ukrinform.ua)

Як видно на відео, поїзд рухається досить повільно. Але відстань між ним і людьми, які стоять на узбіччі, досягає менше півметра. Відразу після проходження поїзда люди знову починають рух по рейках.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося фото одного з поїздів "Укрзалізниці", який буде ходити в міжнародний аеропорт "Бориспіль" з Києва.

Раніше ми писали про те, що у поїзді сполученням Ужгород - Лисичанськ провідник займався у вагоні оральним сексом зі сплячим пасажиром.

Відео: РБК-Україна

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