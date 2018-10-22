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Как будет выглядеть экспресс в аэропорт "Борисполь": появилось фото

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 15:00
Иллюстративное фото (instagram.com/milos__pjatko)
Иллюстративное фото (instagram.com/milos__pjatko)

Судя по всему, пассажиров будет возить белый-желтый рельсовый автобус Pesa 620М

Появилось фото одного из поездов "Укрзализныци", который будет ходить в международный аэропорт "Борисполь" из Киева.

Как видно на снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте uz_fan, электропоезд окрашен в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый. Нашлось место и для презентованного недавно нового логотипа "Укрзализныци".

Как будет выглядеть экспресс в аэропорт &quot;Борисполь&quot;: появилось фото

Рельсовый автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/uz_fan)

Интересно, что не всем пользователям сети понравился дизайн экспрессов.

"Могли б и поинтересней окрас разработать", - написал один юзер.

"У нас в Вильнюсе подобные ходят, только цвет более приятный", - добавил другой пользователь.

Отметим, что официального подтверждения УЗ о том, что именно так будут выглядеть рельсовые автобусы в Борисполь, пока что нет. Но подобные  поезда Pesa уже курсируют по Украине.

Как будет выглядеть экспресс в аэропорт &quot;Борисполь&quot;: появилось фото

Рельсовый автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" утвердила название железнодорожной станции, которая строится возле "Борисполя". Сейчас на станции уже построили две платформы длиной по 114 метров, продолжается укладка покрытия платформ.

Видео: РБК-Украина

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