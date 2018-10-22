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Як буде виглядати експрес в аеропорт "Бориспіль": з'явилося фото

STYLERЖиття    22.10.2018 - 15:00
Ілюстративне фото (instagram.com/milos__pjatko)
Ілюстративне фото (instagram.com/milos__pjatko)

Судячи з усього, пасажирів возитиме білий-жовтий рейковий автобус Pesa 620М

З'явилося фото одного з потягів "Укрзалізниці", який буде ходити в міжнародний аеропорт "Бориспіль" з Києва.

Як видно на знімку, опублікованому в Instagram-акаунті uz_fan, електропоїзд пофарбований у білий колір, а спереду, в нижній частині - в жовтий. Знайшлося місце і для презентованого нещодавно нового логотипу "Укрзалізниці".

Як буде виглядати експрес в аеропорт &quot;Бориспіль&quot;: з'явилося фото

Рейковий автобус Pesa 620 М (фото: instagram.com/uz_fan)

Цікаво, що не всім користувачам мережі сподобався дизайн експресів.

"Могли б і цікавіше забарвлення розробити", - написав один юзер.

"У нас у Вільнюсі подібні ходять, тільки колір більш приємний", - додав інший користувач.

Зазначимо, що офіційного підтвердження УЗ про те, що саме так будуть виглядати рейкові автобуси в Бориспіль, поки що немає. Але подібні потяги Pesa вже курсують по Україні.

Як буде виглядати експрес в аеропорт &quot;Бориспіль&quot;: з'явилося фото

Рейковий автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" затвердила назву залізничної станції, яка будується біля "Борисполя". Зараз на станції вже побудували дві платформи довжиною 114 метрів, триває укладання покриття платформ.

Відео: РБК-Україна

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