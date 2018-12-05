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"Без кокошників ніяк": користувачі мережі висміяли конкурс краси у "ДНР"

STYLERКурйози    05.12.2018 - 16:42
"Без кокошників ніяк": користувачі мережі висміяли конкурс краси у "ДНР"
Фото: Колаж РБК-Україна

Дівчат критикують за вульгарний зовнішній вигляд

У місті Горлівка, що знаходиться в Донецькій області, пройшов конкурс краси - "Міс Горлівка 2018". У конкурсі між собою змагалися 14 дівчат, які на класичному дефіле вийшли у відвертих купальниках і кокошниках під пісню Полякової, за що були розкритиковані користувачами. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Рагу. Лі у Facebook.

"Виставка м'ясо-молочної продукції в кокошниках. Конкурс краси "Міс Глибока Горлівка 2018", - написано під роликом.

Користувачі бурхливо відреагували на даний виступ. Деяких відео розсмішило, а деяких - не на жарт розлютило:

"Це від безвиході. Жити красиво хочеться, а можливості немає. Ось і займаються таким. Але це все одно краще проституції";

"Кокошники між булок потрібно вставити!";

"Музичний супровід повністю розкрив мету участі в конкурсі";

"Кокошники вросли у голову";

"Кокошники, Полякова - перші ознаки ватоподоби! Чесно, не зрозуміло, де ведмеді і балалайки?";

&quot;Без кокошників ніяк&quot;: користувачі мережі висміяли конкурс краси у &quot;ДНР&quot;

Скріншот коментарів: (facebook.com/raguli)

Нагадаємо, що британці не пустили Охлобистіна на заходи Тижня російського кіно. Російський актор і режисер давно підтримує бойовиків "ДНР".

Ми писали, що Міс Україна 2018 висловилася про патріотизм. Дівчина сказала, що для неї патріотизм в першу чергу - це, представляти свою країну серед інших 120 країн-учасниць на Міс Світу, за яким стежать люди у всіх куточках планети.

А також про те, що українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018". Як розповіла Карина, костюм червоного кольору отримав назву "Дерево життя". Наряд прикрашений елементами українських орнаментів, які використовуються в традиційних українських костюмах і рушниках.

Відео: РБК-Україна

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