"Без кокошников никак": пользователи сети высмеяли конкурс красоты в "ДНР"

Фото: Коллаж РБК-Украина

Девушек критикуют за вульгарный внешний вид

В городе Горловка, что находится в Донецкой области, прошел конкурс красоты - "Мисс Горловка 2018". В конкурсе между собой соревновались 14 девушек, которые на классическом дефиле вышли в откровенных купальниках и кокошниках под песню Поляковой, за что были раскритикованы пользователями. Соответствующее видео опубликовано на странице Рагу. Лі в Facebook.

"Выставка мясо-молочной продукции в кокошниках. Конкурс красоты "Мисс Глубокая Горловка 2018", - написано под роликом.

Пользователи бурно отреагировали на данное выступление. Некоторых видео рассмешило, а некоторых - не на шутку разозлило:

"Это от безысходности. Жить красиво хочется, а возможности нет. Вот и занимаются таким. Но это все равно лучше проституции";

"Кокошники между булок нужно вставить!";

"Музыкальное сопровождение полностью раскрыло цель участия в конкурсе";

"Кокошники вросли в голову";

"Кокошники, Полякова - первые признаки ватоподобы! Честно, не ясно, где медведи и балалайки?";

Скриншот комментариев: (facebook.com/raguli)

Напомним, что британцы не пустили Охлобыстина на мероприятия Недели российского кино. Российский актер и режиссер давно поддерживает боевиков "ДНР".

Мы писали, что Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме. Девушка сказала, что для нее патриотизм в первую очередь - это, представлять свою страну среди других 120 стран-участниц на Мисс Мира, за которым следят люди во всех уголках планеты.

А также о том, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018". Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Наряд украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

Видео: РБК-Украина