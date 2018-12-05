"Без кокошников никак": пользователи сети высмеяли конкурс красоты в "ДНР"

Девушек критикуют за вульгарный внешний вид
В городе Горловка, что находится в Донецкой области, прошел конкурс красоты - "Мисс Горловка 2018". В конкурсе между собой соревновались 14 девушек, которые на классическом дефиле вышли в откровенных купальниках и кокошниках под песню Поляковой, за что были раскритикованы пользователями. Соответствующее видео опубликовано на странице Рагу. Лі в Facebook.
"Выставка мясо-молочной продукции в кокошниках. Конкурс красоты "Мисс Глубокая Горловка 2018", - написано под роликом.
Пользователи бурно отреагировали на данное выступление. Некоторых видео рассмешило, а некоторых - не на шутку разозлило:
"Это от безысходности. Жить красиво хочется, а возможности нет. Вот и занимаются таким. Но это все равно лучше проституции";
"Кокошники между булок нужно вставить!";
"Музыкальное сопровождение полностью раскрыло цель участия в конкурсе";
"Кокошники вросли в голову";
"Кокошники, Полякова - первые признаки ватоподобы! Честно, не ясно, где медведи и балалайки?";
Скриншот комментариев: (facebook.com/raguli)
Напомним, что британцы не пустили Охлобыстина на мероприятия Недели российского кино. Российский актер и режиссер давно поддерживает боевиков "ДНР".
Мы писали, что Мисс Украина 2018 высказалась о патриотизме. Девушка сказала, что для нее патриотизм в первую очередь - это, представлять свою страну среди других 120 стран-участниц на Мисс Мира, за которым следят люди во всех уголках планеты.
А также о том, что украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018". Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Наряд украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.
Видео: РБК-Украина