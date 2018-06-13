"Людина з дуже низьким IQ": Трамп образив відомого голлівудського актора

Така заява стала відповіддю на критику в адресу самого Трампа

Президент США Дональд Трамп образив голлівудського актора Роберта Де Ніро, заявивши, що у нього "дуже низький IQ". Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Роберт Де Ніро, людина з дуже низьким IQ, у фільмах пропустив дуже багато ударів по голові від цих боксерів. Я бачив його виступ минулої ночі і по-справжньому вірю, що він "поплив". Думаю, він не розуміє, що зараз економіка в кращому стані, ніж коли-небудь, працевлаштованість досягла максимальних показників, а багато компаній знову вливають гроші в нашу країну. Одужуй, боксерська груша! "- написав президент США.

Скріншот поста (twitter.com/realDonaldTrump)

Таким чином критика Трампа стала відповіддю на виступ Роберта Де Ніро на церемонії вручення премії Тоні.

Раніше Роберт де Ніро не стримав емоцій і обматюкав президента США Дональда Трампа. Випадок стався на церемонії вручення премії "Тоні" в Radio City Music Hall в Нью-Йорку, яка відбулася 11 червня.

Актор повинен був оголосити виступ рокера і фолк-музиканта Брюса Спрінгстіна, який переміг у одній із номінацій. Але перш ніж це зробити, де Ніро обрушився з критикою і лайкою на адресу президента США. Телеканал CBS, що транслював захід, встиг "запікати" матірну фразу.

Відео: Robert De Niro - "F--- Trump" - 2018 Tony Awards (youtube.com/Variety)

Роберт Де Ніро — американський актор і продюсер. Він знявся в таких фільмах, як "Таксист", "Злі вулиці", "Славні хлопці". Крім цього, він запам'ятався ролями боксера у спортивній драмі "Скажений бик" і комедії "Забійний реванш".

Раніше повідомлялося, що у Дональда Трампа виявили небезпечну шкідливу звичку.

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