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"Человек с очень низким IQ": Трамп оскорбил известного голливудского актера

STYLERКурьезы        13.06.2018 - 11:50
Фото: Дональд Трамп (un.org)
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Такое заявление стало ответом на критику в адрес самого Трампа

Президент США Дональд Трамп оскорбил голливудского актера Роберта Де Ниро, заявив что у него "очень низкий IQ". Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он "поплыл". Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская! " - написал президент США.

Скриншот поста (twitter.com/realDonaldTrump)

Таким образом критика Трампа стала ответом на выступление Роберта Де Ниро на церемонии вручения премии Тони.

Ранее Роберт де Ниро не сдержал эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа. Случай произошел на церемонии вручения премии "Тони" в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, которая состоялась 11 июня.

Актер должен был объявить выступление рокера и фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который победил в одной из номинаций. Но прежде чем это сделать, де Ниро обрушился с критикой и ругательствами в адрес президента США. Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел "запикать" матерную фразу.

Видео: Robert De Niro - "F--- Trump" - 2018 Tony Awards (youtube.com/Variety)

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как "Таксист", "Злые улицы", "Славные парни". Помимо этого, он запомнился ролями боксера в спортивной драме "Бешеный бык" и комедии "Забойный реванш".

Ранее сообщалось, что у Дональда Трампа обнаружили опасную вредную привычку.

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Теги: Трамп, Роберт Де Ниро
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