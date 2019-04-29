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Дебілізм зашкалює: пенсіонера оштрафували за те, що він сам полагодив дорогу

STYLERКурйози    29.04.2019 - 12:33
Дебілізм зашкалює: пенсіонера оштрафували за те, що він сам полагодив дорогу
Колаж РБК-Україна

Пенсіонера засудили за самостійний ремонт дороги. Мережа в шоці від дій поліції

У Росії пенсіонера з села Пруддор оштрафували на п'ять тисяч рублів за те, що він сам відремонтував розмиту дорогу. Як пишуть росЗМІ, 70-річний Василь Ярков поклав дошки перед своїм двором, так як його автомобіль може застрягти в дощову погоду у глибоких коліях на грунтовій дорозі. А чоловікові кожен день потрібно їздити в сусіднє село на лікування.

"Я вирішив полагодити дорогу, тому ще минулого тижня поклав в колії обапіл. Але це не сподобалося моєму сусіду, з яким у нас непрості відносини. І він поскаржився на мене в поліцію", - розповів чоловік.

Дебілізм зашкалює: пенсіонера оштрафували за те, що він сам полагодив дорогу

Ось так виглядає дорога, яку хотів відремонтувати пенсіонер (фото: соцмережі)

Російські правоохоронці вважають, що Ярков "створив перешкоди в дорожньому русі шляхом забруднення дорожнього покриття", і, недовго думаючи, виписали йому штраф.

За словами пенсіонера, він хоче оскаржити покарання. У той же час у поліції кажуть, що старий ще легко відбувся, так як за подібне порушення вони могли б йому "впаяти" штраф у два рази більший.

Користувачі мережі шоковані такою новиною і обурюються діями правоохоронців.

  • Дебілізм зашкалює...
  • Правильно. Бо нєх... Держава сама вирішує, які дороги не будувати і не ремонтувати. Знайшовся, розумієш, розумник...
  • Не роби добра - не отримаєш зла. Стара приказка. Цікаво, в світі аналоги їй є?
  • От і роби після цього щось хороше. Нам же депутати самі радили, якщо сніг не прибирають, виходьте з лопатами самі... Ага, стрьомно навіть дошки на бруд покласти, штраф випишуть. Шизофренія - хвороба 21 століття.
  • У Росії чиновники і самі нічого не роблять і іншим не дають.

Дебілізм зашкалює: пенсіонера оштрафували за те, що він сам полагодив дорогу

Дорога, яку хотів відремонтувати пенсіонер (фото: соцмережі)

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