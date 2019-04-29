Дебилизм зашкаливает: пенсионера оштрафовали за то, что он сам починил дорогу

Коллаж РБК-Украина

Пенсионера осудили за самостоятельный ремонт дороги. Сеть в шоке от действий полиции

В России пенсионера из деревни Пруддор оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что он сам отремонтировал размытую дорогу. Как пишут росСМИ, 70-летний Василий Ярков положил доски перед своим двором, так как, его автомобиль может застрять в дождливую погоду в глубоких колеях на грунтовой дороге. А мужчине каждый день нужно ездить в соседнее село на лечение.

"Я решил починить дорогу, поэтому еще на прошлой неделе положил в колеи горбыль. Но это не понравилось моему соседу, с которым у нас непростые отношения. И он пожаловался на меня в полицию", - рассказал мужчина.

Вот так выглядит дорога, которую хотел отремонтировать пенсионер (фото: соцсети)

Российские правоохранители посчитали, что Ярков "создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия", и, недолго думая, выписали ему штраф.

По словам пенсионера, он хочет обжаловать наказание. В то же время в полиции говорят, что старик еще легко отделался, так как за подобное нарушение они могли бы ему "впаять" штраф в два раза больший.

Пользователи сети шокированы такой новостью и возмущаются действиями правоохранителей.

Дебилизм зашкаливает...

Правильно. Ибо нех... Государство само решает, какие дороги не строить и не ремонтировать. Нашелся, понимаешь, умник...

Не делай добра, не получишь зла. Старая поговорка. Интересно, в мире ей есть аналоги?

Вот и делай после этого что-то хорошее. Нам же депутаты сами советовали, если снег не убирают, выходите с лопатами сами... Ага, стремно даже доски на грязь положить, штраф выпишут. Шизофрения - болезнь 21 века.

В России чиновники и сами ни чего не делают и другим не позволяют.

Дорога, которую хотел отремонтировать пенсионер (фото: соцсети)

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