У Дніпрі неадекват вдарив маршрутчика під час руху автобуса (відео)

У Дніпрі стався небезпечний інцидент, в якому могли постраждати пасажири маршрутки. Справа в тому, що між одним з пасажирів і водієм виник конфлікт і чоловік нічого кращого не придумав, як нести удар маршрутнику по обличчю під час руху транспорту.

Аварії вдалося уникнути, але пасажири 21 маршрутки хотіли викликати поліцію. Тоді хуліган вийшов з маршрутки на зупинці і зник у невідомому напрямку.

За словами автора відео, інцидент стався вранці близько 10:00.

У Дніпрі чоловік вдарив водія (відео: YouTube/Дніпро вечірній)

"Я так розумію, що тим, хто кричить "викликайте поліцію" самим її викликати заважає розумова відсталість?" - зазначив один з користувачів мережі.

Нагадаємо, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону автобуса, тому що вона не хотіла платити за проїзд, а збиралася проїхати по пенсійному.

Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким пенсіонерка випала з маршрутки на ходу і сильно вдарилася головою. Водія автобуса відсторонили від роботи, але він вирішив повністю оплатити лікування постраждалої 63-річній пасажирці.

Ми також писали про те, що в Мелітополі під Запоріжжям водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку, але не захотів платити. Потерпілий пояснив, що сів не в той автобус.