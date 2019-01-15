Дональда Трампа висміяли за прийом у Білому домі з фастфудом

Відео: YouTube/News 19 WLTX

Президент США Дональд Трамп в черговий раз став жертвою насмішок для користувачів соціальних мереж. В цей раз, він влаштував свято в Білому домі для спортсменів, для якого замовив гамбургери, картоплю фрі і піцу.

Прийом у Білому домі на честь переможця NCAA, команди з американського футболу "Клеймон Тайгерс" був запланований заздалегідь. Але через "шаттдаун", який триває в країні вже тривалий час, торжество ледь не скасували, так як кухарі Білого дому пішли в позаурочну відпустку.

Як зізнався Дональд Трамп, щоб вийти з ситуації, з'явилася ідея нагодувати гостей салатами, які приготує особисто перша леді США Меланія Трамп.

Але в результаті було вирішено замовити гамбургери, нагетси, картоплю фрі і піцу з ресторанів швидкого харчування.

"У нас є піца, 300 гамбургерів, багато картоплі фрі - все це наша улюблена їжа. У нас багато чудових людей, тому я думаю, що ми добре проведемо час", - пожартував Трамп на прийомі.

Він зазначив, що все було замовлено за його особистий рахунок і висловив надію, що все це сподобається спортсменам набагато більше, ніж те, що могли б приготувати кухаря.

"За мій рахунок. І це прекрасний американський фастфуд. Burger King, Wendy's, McDonalds, Dominos — це все американські бренди", - підкреслив Дональд Трамп на зустрічі з журналістами.

Спортсменам таке частування сподобалося, вони з посмішкою дивилися на накриті столи і з задоволенням брали частування.

Користувачі в соціальних мережах швидко відреагували на такий прийом і почали публікувати різні картинки, меми та жарти.

Скріншоти (twitter.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп ледь не зіпсував дитині свято.

А також розповідали про те, що в честь Трампа назвали вимираючий вид амфібії.