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Дональда Трампа высмеяли за прием в Белом доме с фастфудом

STYLERКурьезы    15.01.2019 - 20:32

Видео: YouTube/News 19 WLTX

Президент США Дональд Трамп в очередной раз стал жертвой насмешек для пользователей социальных сетей. В этот раз, он устроил торжество в Белом доме для спортсменов, для которого заказал гамбургеры, картошку фри и пиццу.

Прием в Белом доме в честь победителя NCAA, команды по американскому футболу "Клеймон Тайгерс" был запланирован заранее. Но из-за "шаттдауна", который продолжается в стране уже продолжительное время, торжество чуть не отменили, так повара Белого дома ушли во внеурочный отпуск.

Как признался Дональд Трамп, чтобы выйти из ситуации, появилась идея накормить гостей салатами, которые приготовит лично первая леди США Мелания Трамп.

Но в результате было решено заказать гамбургеры, нагетсы, картошку фри и пиццу из ресторанов быстрого питания.

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много картошки фри - все это наша любимая еда. У нас много замечательных людей, поэтому я думаю, что мы хорошо проведем время", - пошутил Трамп на приеме.

Он отметил, что все было заказано за его личный счет и выразил надежду, что все это понравится спортсменам намного больше, чем то, что могли бы приготовить повара.

"За мой счет. И это прекрасный американский фастфуд. Burger King, Wendy's, McDonalds, Dominos — это все американские бренды", - подчеркнул Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Спортсменам такое угощение понравилось, они с улыбкой смотрели на накрытые столы и с удовольствием брали угощение.

Пользователи в социальных сетях быстро отреагировали на такой прием и начали публиковать различные картинки, мемы и шутки.

 

Скриншоты (twitter.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп едва не испортил ребенку праздник.

А также рассказывали о том, что в честь Трампа назвали вымирающий вид амфибии.

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