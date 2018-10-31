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Гідно й артистично: дівчина після восьми років у монастирі стала зіркою сайту для дорослих

STYLERКурйози    31.10.2018 - 23:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дівчина регулярно відвідує церкву і не пропускає недільні служби

Молода колумбійка Юді Пінеда провела вісім років у монастирі, а потім несподівано стала порно-моделлю. Про це повідомляє видання La Vanguardia.

У Юді Пінеда було дуже складне дитинство і тому, коли до неї в школу прийшли черниці і розповіли про своє життя, 10-річна дівчинка вирішила, що її покликання стати черницею. Вона пішла в монастир, де продовжила своє навчання і залишалася там більше 8 років.

У 18-річному віці вона закохалася у свого викладача теології і після розмови зі своїми наставниками, Юди зрозуміла, що не може присвятити все своє життя служінню богові і відмовитися від чоловіків.

Гідно й артистично: дівчина після восьми років у монастирі стала зіркою сайту для дорослих

Скріншот фото (instagram.com/yudy.pineda)

Дівчина пішла з монастиря, оселилася в місті Медельїн і влаштувалася на роботу в компанію Nestle. Але після декількох років роботи вона впала в депресію, оскільки її робота не приносила їй ні задоволення, ні гідного заробітку.

В компанії, де вона працювала, Юді познайомилася з Хуаном Бустосом, який набирав моделей для свого сайту для дорослих. Дівчата на цьому сайті спілкувалися з клієнтами за допомогою веб-камер.

Юді, незважаючи на те, що священик, до якого вона регулярно ходить, рекомендував їй не йти на таку роботу, погодилася спробувати себе в ролі порно-зірки і стала популярною.

Гідно й артистично: дівчина після восьми років у монастирі стала зіркою сайту для дорослих

Скріншот фото (instagram.com/yudy.pineda)

Свою нинішню роботу дівчина вважає "гідною і артистичною" і не бачить в ній нічого ганебного. Вона регулярно ходить в церкву та щонеділі обов'язково відвідує недільну службу.

Зараз Юді вже 28 років, у неї двоє дітей і щомісяця вона отримує за свою роботу $2500.

До речі, раніше ми писали про те, що двоє хлопців пройшлися вулицями Рівного в одних трусах заради лайків в соцмережах.

А також розповідали про те, що подружня пара 4 тижні харчувалася простроченими продуктами.

Відео: РБК-Україна

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