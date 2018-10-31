Достойно и артистично: девушка после восьми лет в монастыре стала звездой сайта для взрослых

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Девушка регулярно посещает церковь и не пропускает воскресные службы

Молодая колумбийка Юди Пинеда провела восемь лет в монастыре, а потом неожиданно стала порно-моделью. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

У Юди Пинеда было очень сложное детство и поэтому, когда к ней в школу пришли монахини и рассказали о своей жизни, 10-летняя девочка решила, что ее призвание стать монахиней. Она ушла в монастырь, где продолжила свое обучение и оставалась там более 8 лет.

В 18-летнем возрасте она влюбилась в своего преподавателя теологии и после разговора со своими наставницами, Юди поняла, что не может посвятить всю свою жизнь служению богу и отказаться от мужчин.

Скриншот фото (instagram.com/yudy.pineda)

Девушка ушла из монастыря, поселилась в городе Медельин и устроилась на работу в компанию Nestle. Но после нескольких лет работы она впала в депрессию, так как ее работа не приносила ей ни удовольствия, ни достойного заработка.

В компании, где она работала, Юди познакомилась с Хуаном Бустосом, который набирал моделей для своего сайта для взрослых. Девушки на этом сайте общались с клиентами с помощью веб-камер.

Юди, несмотря на то, что священник, к которому она регулярно ходит, рекомендовал ей не идти на такую работу, согласилась попробовать себя в роли порно-звезды и стала популярной.

Скриншот фото (instagram.com/yudy.pineda)

Свою нынешнюю работу девушка считает "достойной и артистичной" и не видит в ней ничего постыдного. Она регулярно ходит в церковь и каждое воскресенье обязательно посещает воскресную службу.

Сейчас Юди уже 28 лет, у нее двое детей и ежемесячно она получает за свою работу $2500.

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Видео: РБК-Украина