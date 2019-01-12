"Очі горіли": мешканок будинку престарілих привітав зі святом стриптизер

Колаж РБК-Україна

Одна з бабусь зізналася, що це була її давня мрія

Для мешканок будинку престарілих в місті Орлова, Чехія, замість Санта-Клауса запросила молодого стриптизера. Про це повідомляють чеські ЗМІ.

Одна з пенсіонерок, 80-річна Єва зізналася, що заповітною мрією у неї багато років було побачити справжній чоловічий стриптиз. Недовго думаючи, вона разом зі своїми сусідками відправила лист у благодійну організацію Ježíškova vnoučata, яка разом з "Чеським радіо" організували спеціальний проект з виконання різдвяних бажань мешканців будинків престарілих.

Торік, приміром, пенсіонери попросили про зустріч з відомим чеським співаком Карелом Готтом або з папою Римським, а також побажали стрибнути з парашутом.

Представники благодійної організації визнали прохання 80-річної бабусі прийнятним і запросив у дім престарілих професійного стриптизера по імені Роккі.

Фото: facebook.com/jeziskovavnoucata

Хлопець представив літній публіці дві вистави по 10 хвилин – в одній він виступив у костюмі Санта-Клауса, а в другій одягнув форму медбрата. Один зі своїх виступів він присвятив 80-річній Єві.

"Виступ доставив мені задоволення. Серед двадцяти дам в кріслах-каталках були такі, які відразу налаштувалися на потрібну хвилю – плескали в такт музиці, сміялися, а їхні очі горіли. Одній з жінок було 92 роки, і вона запитала дозволу доторкнутися до мене, сказавши, що ніколи не бачила таких величезних чоловіків", - розповів стриптизер після вистави і додав, що нічого незвичайного в такому побажанні дам не побачив, так як вважає, що жінки залишаються жінками в будь-якому віці.

Фото: facebook.com/jeziskovavnoucata

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