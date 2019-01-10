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В сети высмеивают судью Печерского суда, которая ищет секретаря через "Фейсбук"

STYLERКурьезы    10.01.2019 - 13:41
В сети высмеивают судью Печерского суда, которая ищет секретаря через "Фейсбук"
Коллаж РБК-Украина

Согласно законодательству претендент на эту должность должен пройти многоуровневый конкурс

Объявления о поиске секретаря судья Печерского райсуда Киева опубликовала на своей странице в Facebook. Именно так она решила найти себе помощника. Репост страницы сделал "Киев Оперативный".

На странице ресурса предполагают, что госпожа судья не знакома с нормой законодательства, где четко указано, что по поводу наличия вакансии должно дать объявление Национальное агентство по вопросам госслужбы.

Следующим этапом должен быть конкурс, по результатам которого победитель сможет занять вакансию секретаря судебных заседаний.

"И только по его результатам (конкурса - Ред.) победитель сможет занять вакансию секретаря судебных заседаний, а не вот эту писюльку в Facebook", - сказано в сообщении.

В сети высмеивают судью Печерского суда, которая ищет секретаря через &quot;Фейсбук&quot;

Скриншот поста (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

Пользователи сети поделились на два лагеря - одни судью осуждают, другие не видят в таком инновационном способе найма сотрудников ничего плохого.

"Может, он сбежал? И ищут не нового, а старого?", - предполагает Слава Чечель.

"На самом деле, ничего в этом страшного нет. Чтобы на те конкурсы кто-то пошел, о них лучше в Фейсбуке писать. Ибо страницы госучреждений никто, увы, не читает", - вступилась за судью Ирина Винокурова.

"У нас в полицию в метро по рекламным проспектам следователей ищут", - написал Артем Овсянник.

"Что в этом такого? Если кто-то появится, проведут через конкурс", - возмущается Роман Роман.

"А возьмет все равно родственницу", - пошутила Светлана Сидорчук.

В сети высмеивают судью Печерского суда, которая ищет секретаря через &quot;Фейсбук&quot;

Скриншот комментариев (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Турции журналистку осудили за публикацию об оффшорах. Она опубликовала статью о связи бывшего премьера с оффшорными компаниями.

Также мы публиковали новость о том, что в Амстердаме завершились слушания по взысканию с "Газпрома" долга "Нафтогаза"

Кстати, недавно Верховный суд признал незаконными контроль за местом пребывания переселенцев, который учитывали при получении выплат.

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