В сети высмеивают судью Печерского суда, которая ищет секретаря через "Фейсбук"

Коллаж РБК-Украина

Согласно законодательству претендент на эту должность должен пройти многоуровневый конкурс

Объявления о поиске секретаря судья Печерского райсуда Киева опубликовала на своей странице в Facebook. Именно так она решила найти себе помощника. Репост страницы сделал "Киев Оперативный".

На странице ресурса предполагают, что госпожа судья не знакома с нормой законодательства, где четко указано, что по поводу наличия вакансии должно дать объявление Национальное агентство по вопросам госслужбы.

Следующим этапом должен быть конкурс, по результатам которого победитель сможет занять вакансию секретаря судебных заседаний.

"И только по его результатам (конкурса - Ред.) победитель сможет занять вакансию секретаря судебных заседаний, а не вот эту писюльку в Facebook", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

Пользователи сети поделились на два лагеря - одни судью осуждают, другие не видят в таком инновационном способе найма сотрудников ничего плохого.

"Может, он сбежал? И ищут не нового, а старого?", - предполагает Слава Чечель.

"На самом деле, ничего в этом страшного нет. Чтобы на те конкурсы кто-то пошел, о них лучше в Фейсбуке писать. Ибо страницы госучреждений никто, увы, не читает", - вступилась за судью Ирина Винокурова.

"У нас в полицию в метро по рекламным проспектам следователей ищут", - написал Артем Овсянник.

"Что в этом такого? Если кто-то появится, проведут через конкурс", - возмущается Роман Роман.

"А возьмет все равно родственницу", - пошутила Светлана Сидорчук.

Скриншот комментариев (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

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