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У мережі висміюють суддю Печерського суду, яка шукає секретаря через "Фейсбук"

STYLERКурйози    10.01.2019 - 13:41
У мережі висміюють суддю Печерського суду, яка шукає секретаря через "Фейсбук"
Колаж РБК-Україна

Відповідно до законодавства претендент на цю посаду повинен пройти багаторівневий конкурс

Оголошення про пошук секретаря суддя Печерського райсуду Києва опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Саме так вона вирішила знайти собі помічника. Репост сторінки зробив "Київ Оперативний".

На сторінці ресурсу припускають, що пані суддя не знайома з нормою законодавства, де чітко зазначено, що з приводу наявності вакансії повинно дати оголошення Національне агентство з питань держслужби.

Наступним етапом має бути конкурс, за результатами якого переможець зможе зайняти вакансію секретаря судових засідань.

"І тільки за його результатами (конкурсу - Ред.) переможець зможе зайняти вакансію секретаря судових засідань, а не ось ці пісюльку в Facebook", - сказано в повідомленні.

У мережі висміюють суддю Печерського суду, яка шукає секретаря через &quot;Фейсбук&quot;

Скріншот поста (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

Користувачі мережі поділилися на два табори - одні суддю засуджують, інші не вбачають у такому інноваційному способі найму співробітників нічого поганого.

"Може він втік? І шукають не нового, а старого?", - припускає Слава Чечель.

"Насправді, нічого в цьому страшного немає. Аби на ті конкурси хтось пішов, про них краще в Фейсбуку писати. Бо сторінки держустанов ніхто, на жаль, що не читає", - заступилася за суддю Ірина Винокурова.

"У нас в поліцію в метро по рекламних проспектах слідчих шукають", - написав Артем Вівсяннік.

"Що в цьому такого? Якщо хтось з'явиться, проведуть через конкурс", - обурюється Роман Роман.

"А візьме все одно родичку", - пожартувала Світлана Сидорчук.

У мережі висміюють суддю Печерського суду, яка шукає секретаря через &quot;Фейсбук&quot;

Скріншот коментарів (facebook.com/vitaliya.viktorovna)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Туреччині журналістку засудили за публікацію про офшорах. Вона опублікувала статтю про зв'язок колишнього прем'єра з офшорними компаніями.

Також ми публікували новину про те, що в Амстердамі завершились слухання щодо стягнення з "Газпрому" боргу "Нафтогазу"

до Речі, нещодавно Верховний суд визнав незаконними контроль за місцем перебування переселенців, який враховували при отриманні виплат.

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