Ракета или фаллос: в сети вызвала острый спор одежда телеведущих

Коллаж РБК-Украина

Это не первый случай на телевидении и ранее уже возникали споры на эту тему

Одежда австралийских телеведущих заставила телезрителей чувствовать себя неловко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Телеведущая 9-го канала Австралии Саманта Хитвуд, которая рассказывает жителям новости, вышла в эфир в необычном пиджаке.

На 36-летней женщине был надет бутылочного цвета пиджак с закругленной формой воротника, который на груди оканчивался овальным вырезом.

Один из телезрителей отметил сходство выреза в наряде с мужским половым органом и сделал скриншот. Фото он разместил в социальной сети и спросил у пользователей, с чем у них ассоциируется вырез на одежде телеведущей – с ракетой или фаллосом.

Фото: dailymail

Пост почти мгновенно стал вирусным и разлетелся по социальным сетям. Большинство пользователей утверждают, что вырез на одежде телеведущей соответствует форме мужского полового члена и признаются, что данный образ телеведущей их смущает. Некоторые предположили, что это специальный рекламный ход телеканала, чтобы зрители его регулярно смотрели.

Стоит отметить, что это не первый такой случай. В 2015 году другая телеведущая, Натарша Беллинг, с 10-го канала, стала очень популярной благодаря своему жакету с похожим вырезом.

Фото: dailymail

Также в подобной одежде с фаллической формой были ранее замечены ведущая новостной передачи Мелисса Дойл на 7 канале, телеведущая Ева Милич на 9-м телеканале в 2014 году и телеведущая канал АВС в 2010 году.

Фото: dailymail

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