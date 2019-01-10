ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ракета или фаллос: в сети вызвала острый спор одежда телеведущих

STYLERКурьезы    10.01.2019 - 03:17
Ракета или фаллос: в сети вызвала острый спор одежда телеведущих
Коллаж РБК-Украина

Это не первый случай на телевидении и ранее уже возникали споры на эту тему

Одежда австралийских телеведущих заставила телезрителей чувствовать себя неловко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Телеведущая 9-го канала Австралии Саманта Хитвуд, которая рассказывает жителям новости, вышла в эфир в необычном пиджаке.

На 36-летней женщине был надет бутылочного цвета пиджак с закругленной формой воротника, который на груди оканчивался овальным вырезом.

Один из телезрителей отметил сходство выреза в наряде с мужским половым органом и сделал скриншот. Фото он разместил в социальной сети и спросил у пользователей, с чем у них ассоциируется вырез на одежде телеведущей – с ракетой или фаллосом.  

Ракета или фаллос: в сети вызвала острый спор одежда телеведущих

Фото: dailymail

Пост почти мгновенно стал вирусным и разлетелся по социальным сетям. Большинство пользователей утверждают, что вырез на одежде телеведущей соответствует форме мужского полового члена и признаются, что данный образ телеведущей их смущает. Некоторые предположили, что это специальный рекламный ход телеканала, чтобы зрители его регулярно смотрели.

Стоит отметить, что это не первый такой случай. В 2015 году другая телеведущая, Натарша Беллинг, с 10-го канала, стала очень популярной благодаря своему жакету с похожим вырезом.

Ракета или фаллос: в сети вызвала острый спор одежда телеведущих

Фото: dailymail

Также в подобной одежде с фаллической формой были ранее замечены ведущая новостной передачи Мелисса Дойл на 7 канале, телеведущая Ева Милич на 9-м телеканале в 2014 году и телеведущая канал АВС в 2010 году.

 

Фото: dailymail

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Волочкова вызвала недоумение своим поведением на Мальдивах.

А также рассказывали о том, что в Черкассах горе-вор проглотил кольцо с бриллиантами. 

"Преступник года": в сети высмеивают водителя ВАЗа, перегрузившего свое авто "Герда свихнулась": в сети высмеяли "фейковое" предсказание Ванги о Путине
Новости Украины курьезытелеведущиеодежда
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь