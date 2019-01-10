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Ракета або фалос: в мережі викликав гострий спір одяг телеведучих

STYLERКурйози    10.01.2019 - 03:17
Ракета або фалос: в мережі викликав гострий спір одяг телеведучих
Колаж РБК-Україна

Це не перший випадок на телебаченні і раніше вже виникали суперечки на цю тему

Одяг австралійських телеведучих змусив телеглядачів відчувати себе ніяково. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Телеведуча 9-го каналу Австралії Саманта Хітвуд, яка розповідає жителям новини, вийшла в ефір в незвичайному піджаку.

На 36-річній жінці був надітий пляшкового кольору піджак із закругленою формою коміра, який на грудях закінчувався овальним вирізом.

Один з телеглядачів відзначив схожість вирізу в наряді з чоловічим статевим органом і зробив скріншот. Фото він розмістив в соціальній мережі і запитав у користувачів, з чим у них асоціюється виріз на одязі телеведучої – з ракетою або фалосом.

Ракета або фалос: в мережі викликав гострий спір одяг телеведучих

Фото: dailymail

Пост майже миттєво став вірусним і розлетівся по соціальним мережам. Більшість користувачів стверджують, що виріз на одязі телеведучої відповідає формі чоловічого статевого члена і зізнаються, що даний образ телеведучої їх бентежить. Деякі припустили, що це спеціальний рекламний хід телеканалу, щоб глядачі його регулярно дивилися.

Варто відзначити, що це не перший такий випадок. У 2015 році інша телеведуча, Натарша Беллинг, з 10-го каналу, стала дуже популярною завдяки своєму жакету з подібним вирізом.

Ракета або фалос: в мережі викликав гострий спір одяг телеведучих

Фото: dailymail

Також в подібному одязі з фалічної формою були раніше помічені ведуча новинної передачі Меліса Дойл на 7 каналі, телеведуча Єва Милич на 9-му телеканалі у 2014 році і телеведуча канал АВС в 2010 році.

 

Фото: dailymail

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Волочкова викликала подив своєю поведінкою на Мальдівах.

А також розповідали про те, що у Черкасах горе-злодій проковтнув кільце з діамантами.

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