"Глаза горели": жительниц дома престарелых поздравил с праздником стриптизер

Коллаж РБК-Украина

Одна из старушек призналась, что это была ее давняя мечта

Для жительниц дома престарелых в городе Орлова, Чехия, вместо Санта-Клауса пригласила молодого стриптизера. Об этом сообщают чешские СМИ.

Одна из пенсионерок, 80-летняя Ева призналась, что заветной мечтой у нее много лет было увидеть настоящий мужской стриптиз. Недолго думая, она вместе со своими соседками отправила письмо в благотворительную организацию Ježíškova vnoučata, которая вместе с "Чешским радио" организовали специальный проект по выполнению рождественских желаний жителей домов престарелых.

В прошлом году, к примеру, пенсионеры попросили о встрече с известным чешским певцом Карелом Готтом или с папой Римским, а также пожелали прыгнуть с парашютом.

Представители благотворительной организации сочли просьбу 80-летней старушки приемлемой и пригласил в дом престарелых профессионального стриптизера по имени Рокки.

Фото: facebook.com/jeziskovavnoucata

Молодой человек представил пожилой публике два представления по 10 минут – в одном он выступил в костюме Санта-Клауса, а во втором надел форму медбрата. Одно из своих выступлений он посвятил 8-летней Еве.

"Выступление доставило мне удовольствие. Среди двадцати дам в креслах-каталках были такие, которые сразу настроились на нужную волну – хлопали в такт музыке, смеялись, а их глаза горели. Одной из женщин было 92 года, и она спросила разрешения потрогать меня, сказав, что никогда не видела таких огромных мужчин", - рассказал стриптизер после представления и добавил, что ничего необычного в таком пожелании дам не увидел, так как считает, что женщины остаются женщинами в любом возрасте.

Фото: facebook.com/jeziskovavnoucata

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