У Google пояснили, чому пошуковик при запиті "ідіот" показує фото Трампа

Відео: YouTube/ House Judiciary Committee Hearings

Генеральний директор Google Сундар Пичаї під час слухань у Конгресі США змушений був відповісти на незвичайне питання, яке йому поставила конгресмен Зої Лофгрен. Відео з виступом Сундара Пичаи було опубліковано на YouTube-каналі House Judiciary Committee Hearings.

Конгресмена-демократа Зої Лофгрен зацікавило, чому пошуковик Google видає в пошуку фотографії президента США Дональда Трампа, якщо в пошуковий рядок ввести слово "ідіот".

"Якщо ввести слово "ідіот" у розділі "Картинки", з'являться фотографії Дональда Трампа. Я тільки що зробила це. Як працює пошук, якщо таке відбувається?" - запитала Лофгрен.

Скріншот

Генеральний директор Google пояснив, що пошуковик видає результати, які ранжуються більш ніж по двом сотням різних параметрів, які в тому числі включають в себе актуальність, популярність і свіжість інформації. Він зазначив, що співробітники компанії не можуть керувати результатами пошуку вручну і тому впливати на політичну картину в цілому вони не здатні.

Сундар Пичаї спростував звинувачення у політичній упередженості компанії і пояснив, що пошуковик відбирає кращі результати для кожного конкретного запиту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Тереза Мей не змогла вийти з автомобіля до Меркель.

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