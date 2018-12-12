ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Google пояснили, чому пошуковик при запиті "ідіот" показує фото Трампа

STYLERКурйози    12.12.2018 - 18:47

Відео: YouTube/ House Judiciary Committee Hearings

Генеральний директор Google Сундар Пичаї під час слухань у Конгресі США змушений був відповісти на незвичайне питання, яке йому поставила конгресмен Зої Лофгрен. Відео з виступом Сундара Пичаи було опубліковано на YouTube-каналі House Judiciary Committee Hearings.

Конгресмена-демократа Зої Лофгрен зацікавило, чому пошуковик Google видає в пошуку фотографії президента США Дональда Трампа, якщо в пошуковий рядок ввести слово "ідіот".

"Якщо ввести слово "ідіот" у розділі "Картинки", з'являться фотографії Дональда Трампа. Я тільки що зробила це. Як працює пошук, якщо таке відбувається?" - запитала Лофгрен.

У Google пояснили, чому пошуковик при запиті &quot;ідіот&quot; показує фото Трампа

Скріншот

Генеральний директор Google пояснив, що пошуковик видає результати, які ранжуються більш ніж по двом сотням різних параметрів, які в тому числі включають в себе актуальність, популярність і свіжість інформації. Він зазначив, що співробітники компанії не можуть керувати результатами пошуку вручну і тому впливати на політичну картину в цілому вони не здатні.

Сундар Пичаї спростував звинувачення у політичній упередженості компанії і пояснив, що пошуковик відбирає кращі результати для кожного конкретного запиту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Тереза Мей не змогла вийти з автомобіля до Меркель.

А також розповідали про те, що у мережі висміяли фото Дональда Трампа і Терези Мей.

Google назвав найпопулярнішу персону 2018 року Google представив рейтинг запитів українських користувачів у 2018 році
Новини України GoogleДональд Трамп
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся