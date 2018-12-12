В Google объяснили, почему поисковик при запросе "идиот" показывает фото Трампа

Видео: YouTube/ House Judiciary Committee Hearings

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США вынужден был ответить на необычный вопрос, который ему задала конгрессмен Зои Лофгрен. Видео с выступлением Сундара Пичаи было опубликовано на YouTube-канале House Judiciary Committee Hearings.

Конгрессмена-демократа Зои Лофгрен заинтересовало, почему поисковик Google выдает в поиске фотографии президента США Дональда Трампа, если в поисковую строку ввести слово "идиот".

"Если ввести слово "идиот" в разделе "Картинки", появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?" - спросила Лофгрен.

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Генеральный директор Google объяснил, что поисковик выдает результаты, которые ранжируются более чем по двум сотням различных параметров, которые в том числе включают в себя актуальность, популярность и свежесть информации. Он отметил, что сотрудники компании не могут управлять результатами поиска вручную и поэтому влиять на политическую картину в целом они не способны.

Сундар Пичаи опроверг обвинения в политической предвзятости компании и объяснил, что поисковик отбирает лучшие результаты для каждого конкретного запроса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Тереза Мей не смогла выйти из автомобиля к Меркель.

А также рассказывали о том, что в сети высмеяли фото Дональда Трампа и Терезы Мэй.